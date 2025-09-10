Подробно търсене

Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медици

Николай Велев
Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медици
Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медици
Импровизиран палатков лагер за разселени палестинци край пристанището на град Газа, 1 септември 2025 г. Снимка: АП/Джехад Алшрафи
Газа ,  
10.09.2025 19:08
 (БТА)

Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, предаде палестинската новинарска агенция УАФА, като се позова на местни медици.

Броят на убитите палестинци от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. достигна до 64 656, а ранените вече са 163 503. По-голямата част от жертвите са жени и деца, добавя УАФА.

Израел заяви, че планира да вземе контрол върху град Газа, който е най-големият в опустошената палестинска територия. Смята се, че в този град се подслоняват около 1 000 000 души или близо половината от населението на ивицата Газа, добавя ДПА.  

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че до този момент около 100 000 палестинци са напуснали град Газа. Хуманитарни организации предупредиха, че офанзивата ще влоши и без това катастрофалната ситуацията, в която се намират палестинските цивилни.

ЦАХАЛ вчера за първи път призоваха всички жители на град Газа да се евакуират. Военнослужещи разпратиха гласови и текстови съобщения и разпръснаха листовки, с които подканват хората да напуснат града. "Оставането в района е много опасно", гласи предупреждението на ЦАХАЛ.

Израел, който води война срещу "Хамас" от близо две години, твърди, че има за цел да ликвидира бойците, които се укриват в града. 

/АГ/

Свързани новини

10.09.2025 18:37

Израел нанесе въздушен удар по цели в столицата на Йемен, има убити и ранени

Израелски самолети нанесоха масирани въздушни удари по йеменската столица Сана, съобщиха жители, чули поне пет силни експлозии и видели стълбове дим да се издигат от няколко места, предаде ДПА. Според телевизията на хусите "Ал Масира", цитирана от
10.09.2025 17:22

Израел нанесе удар по йеменската столица Сана, съобщи телевизията на бунтовниците хуси

Израел нанесе днес удар по столицата на Йемен – Сана, предаде Ройтерс, като се позова на информация на телевизионния канал на движението на йеменските бунтовници хуси – "Ал Масира". Телевизията не дава повече подробности. Военен говорител на хусите
09.09.2025 13:30

Хуманитарната катастрофа в Газа поставя на изпитание решимостта на Европа, каза Кая Калас

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас. "Европа не стои със скръстени ръце. Европа е
08.09.2025 19:51

Израелският премиер Нетаняху предупреди, че жителите на град Газа трябва да се евакуират незабавно

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху предупреди жителите на град Газа, че трябва да се евакуират незабавно, часове след като Израел обяви, че ще нанесе масирани въздушни удари в ивицата Газа, предаде Ройтерс.
06.09.2025 20:10

Израелските въоръжени сили призоваха жителите на град Газа да се изтеглят на юг и бомбардираха многоетажна сграда

Израелските въоръжени сили призоваха палестинците в град Газа да се изтеглят на юг и след това бомбардираха многоетажна сграда в момент, когато силите на Израел навлизат все по-дълбоко в най-големия град в палестинския анклав, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:23 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация