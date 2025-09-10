Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медици

Най-малко 41 палестинци бяха убити и 184 бяха ранени през последното денонощие при израелски удари в ивицата Газа, предаде палестинската новинарска агенция УАФА, като се позова на местни медици.

Броят на убитите палестинци от началото на войната в Газа през октомври 2023 г. достигна до 64 656, а ранените вече са 163 503. По-голямата част от жертвите са жени и деца, добавя УАФА.

Израел заяви, че планира да вземе контрол върху град Газа, който е най-големият в опустошената палестинска територия. Смята се, че в този град се подслоняват около 1 000 000 души или близо половината от населението на ивицата Газа, добавя ДПА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в неделя, че до този момент около 100 000 палестинци са напуснали град Газа. Хуманитарни организации предупредиха, че офанзивата ще влоши и без това катастрофалната ситуацията, в която се намират палестинските цивилни.

ЦАХАЛ вчера за първи път призоваха всички жители на град Газа да се евакуират. Военнослужещи разпратиха гласови и текстови съобщения и разпръснаха листовки, с които подканват хората да напуснат града. "Оставането в района е много опасно", гласи предупреждението на ЦАХАЛ.

Израел, който води война срещу "Хамас" от близо две години, твърди, че има за цел да ликвидира бойците, които се укриват в града.