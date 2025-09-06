Подробно търсене

Британската полиция арестува десетки участници в пореден протест в Лондон в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“

Владимир Арангелов
Британската полиция арестува десетки участници в пореден протест в Лондон в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“
Британската полиция арестува десетки участници в пореден протест в Лондон в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“
Британски полицаи отстраняват протестиращ по време на демонстрация в подкрепа на организацията „Действие за Палестина“ в Лондон, 6 септември 2025 година. Снимка: AP/Joanna Chan
Лондон,  
06.09.2025 17:39
 (БТА)
Етикети

Британската полиция днес арестува десетки участници в протест в подкрепа на забранената от правителството пропалестинска организация „Действие за Палестина“, като се позова на законите за борба с тероризма, предаде Ройтерс.

Великобритания обяви „Действие за Палестина“ за терористична организация през юли, след като някои от членовете ѝ проникнаха в база на Кралските военновъздушни сили и повредиха военни самолети. Групата обвинява британското правителство в съучастие във военните престъпления, които тя твърди, че Израел извършва в Газа.

Полицията арестува стотици поддръжници на „Действие за Палестина“ през последните седмици, включително повече от 500 в един ден миналия месец, много от които са на възраст над 60 години.

Стотици протестиращи се събраха днес близо до сградата на парламента в Централен Лондон, за да протестират срещу забраната на организацията, като мнозина от тях държаха плакати, на които пишеше: „Противопоставям се на геноцида. Подкрепям „Действие за Палестина“.

Лондонската полиция каза, че служителите ѝ са започнали да арестуват хората, изразяващи подкрепа за „Действие за Палестина“. Тя не уточни какъв е броят на арестуваните, но според очевидци на Ройтерс става въпрос за десетки хора.

Забраната на „Действие за Палестина“ поставя организацията в една група с терористични групировки като „Ал Каида“ и „Ислямска държава“ и криминализира подкрепата или членството в групата, като наказанието за това е до 14 години затвор, отбелязва Ройтерс.

/ЛМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

06.09.2025 09:49

Стотици протестиращи рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина"

Стотици пропалестински демонстранти рискуват да бъдат арестувани във Великобритания заради подкрепата им за забранената организация "Действие за Палестина" при планираните за днес протести в цялата страна, предаде ДПА.
05.09.2025 20:41

ЕС не спазва задълженията си за Газа, каза белгийски министър

Европейският съюз не спазва задълженията си по отношение на войната в Газа, а неговата благонадеждност при изпълнение на външната му политика "рухва", заяви днес белгийският министър на външните работи Максим Прево в интервю за Франс Прес.
04.09.2025 23:43

"Гардиън": Израелският президент Ицхак Херцог ще посети Великобритания следващата седмица

Израелският президент Ицхак Херцог ще посети Великобритания следващата седмица и се очаква да се срещне с министри от британското правителство идния четвъртък, съобщи в. "Гардиън", като се позова на официални правителствени представители в Лондон.
03.09.2025 18:31

Нетаняху нарече белгийския премиер "слаб лидер" заради обещанието му да признае съществуването на Палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи днес нападки към белгийски си колега Барт де Вевер и го нарече "слаб лидер, който се опитва да умиротвори ислямския тероризъм, жертвайки Израел", предаде Ройтерс.
03.09.2025 02:40

Признаването на Палестинска държава би стимулирало по-бързо двудържавно решение, заяви палестинският пратеник в Лондон

Признаването на Палестинската държава от водещите западни държави „би предизвикало спринт към двудържавното решение“ на конфликта, заяви ръководителят на палестинската мисия в Лондон, цитиран от Ройтерс. Великобритания, Франция, Канада, Австралия и
29.08.2025 11:51

Великобритания отказа достъп на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната

Великобритания блокира достъпа на израелски представители до най-голямото изложение на отбранителна техника в страната заради ескалацията на войната срещу "Хамас" в Газа, предаде Ройтерс. Решението е част от усилията за оказване на натиск върху исторически близкия съюзник на Лондон.
22.08.2025 13:47

Глад е обхванал ивицата Газа, показа глобална система за наблюдение на продоволствената сигурност

Глад е обхванал район в ивицата Газа и вероятно ще се разпространи през следващия месец, установи днес глобалната система за наблюдение на глада – оценка, която ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в опустошения от война палестински анклав, предаде Асошиейтед прес.
22.08.2025 09:43

Западният печат коментира плановете на Израел за превземане на град Газа и за разширяване на израелските селища на Западния бряг

Западните издания коментират тази сутрин ситуацията в Близкия изток и по-конкретно – плановете на Израел за превземане на град Газа, както и за разширяване на израелските селища на Западния бряг.Британският вестник "Телеграф" пише, че за първи път в град Газа ще бъде обявен глад от международна организация. Вестникът обяснява, че подкрепяната от ООН Интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) е обявявала само четири случая на глад от създаването си през 2004 г., като всички те са били в Субсахарска Африка. Според информация, предоставена на "Телеграф", IPC ще обяви, че в района на Газа, който включва град Газа, още три града и няколко бежански лагера, има глад.
21.08.2025 22:10

Британското МВнР извика израелската посланичка във връзка с одобрения от Израел план за заселване на Западния бряг

Британското външно министерство извика израелската посланичка в Лондон Ципи Хотовели във връзка с одобрения от Тел Авив обширен план за заселване на Западния бряг, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
21.08.2025 09:51

Западни издания коментират развоя на войната в Газа

Израел привиква 60 000 резервисти преди офанзивата за превземане на град Газа, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".Тази стъпка е предприета два дни, след като движението "Хамас" обяви, че е приело предложението за прекратяване на огъня и сделка за заложниците в Газа, и на фона на острата международна критика срещу продължаващата 22 месеца война на Израел в палестинската територия, която доведе до хуманитарна катастрофа и масов глад в анклава.
20.08.2025 21:07

Израелската армия обяви, че е започнала операцията си за установяване на контрол над град Газа

Израелската армия е предприела първите стъпки от операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от Ройтерс.
17.08.2025 03:46

Пропалестински демонстранти участваха в протест пред база на Кралските военновъздушни сили

Пропалестински демонстранти скандираха „RAF (Кралски военновъздушни сили), срам за вас!“ на протест пред база на Кралските военновъздушни сили с призиви за ембарго върху продажбата на оръжие на Израел, предаде днес ДПА.
10.08.2025 02:36

Десетки хиляди израелци излязоха на протест срещу плановете за разширяване на войната в Газа

Десетки хиляди хора излязоха по улиците на Тел Авив, за да протестират срещу плановете на правителството да разшири войната в Газа, съобщава ДПА, като цитира израелски медии. Митингът беше организиран от форум на роднини на заложници, отвлечени от
09.08.2025 21:32

Лондонска полиция съобщи, че е арестувала 365 души, подкрепящи по време на протест движението „Действие за Палестина“

Около 365 души са арестувани за подкрепа на забранената група „Действие за Палестина“, а други петима са задържани за нападение над полицаи, след като протестиращи се събраха в центъра на Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Стотици присъстваха на
09.08.2025 19:20

Лондонската полиция задържа над 200 души на пропалестински протест, нарушили новоприет закон

Лондонската полиция е арестувала над 200 души, след като демонстранти нарочно нарушават наскоро приет закон, забраняващ подкрепата за пропалестинска организация, предаде Асошиейтед прес. Протестиращите твърдят, че новият закон ограничава свободата
07.08.2025 14:27

Срещу 3 души във Великобритания бяха повдигнати обвинения в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“, съобщи полицията

Срещу трима души във Великобритания за първи път бяха повдигнати обвинения, че са изразили подкрепа за организацията „Действие за Палестина“ в Англия и Уелс, след като групата неотдавна бе забранена и обявена за терористична организация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на британската столична полиция.
19.07.2025 23:32

Лондонската полиция задържа 55 участници в митинг на забранената организация "Действие за Палестина"

Британската полиция задържа 55 души на митинг на забранената организация "Действие за Палестина" пред парламента в Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на столичната полиция.
12.07.2025 21:29

Четиридесет и шест души бяха арестувани на протест в Лондон в подкрепа на забранена от британското правителство пропалестинска организация

Четиридесет и шест души бяха арестувани на протест в центъра на Лондон, където се бяха събрали, за да демонстрират срещу обозначаването на организацията Действие за Палестина като терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
12.07.2025 21:29

Над 70 поддръжници на забранена от британското правителство пропалестинска група бяха арестувани на протести в Англия и Уелс

Над 70 души бяха арестувани по време на протести в Англия и Уелс в събота срещу обявяването на групата "Действие за Палестина" за терористична, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Протестиращите се събраха за втора поредна седмица в центъра на Лондон. Органите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:37 на 06.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация