Светослав Танчев
"Гардиън": Израелският президент Ицхак Херцог ще посети Великобритания следващата седмица
Израелският президент Ицхак Херцог. Снимка: AP/Mindaugas Kulbis
Лондон,  
04.09.2025 23:43
 (БТА)
Израелският президент Ицхак Херцог ще посети Великобритания следващата седмица и се очаква да се срещне с министри от британското правителство идния четвъртък, съобщи в. "Гардиън", като се позова на официални правителствени представители в Лондон.

Посещението на високопоставен израелски лидер може да предизвика възмущение сред някои кръгове в тази страна в момент, когато хуманитарната ситуация в ивицата Газа е критична и Израел продължава с мащабна военна офанзива, посочва ДПА.

Агенцията отбелязва, че това става, след като британският премиер Киър Стармър осъди "ужасната ситуация" в ивицата Газа тази седмица, както и преди Великобритания да признае палестинската държава по-късно този месец.

От "Даунинг Стрийт" 10 отказаха да коментират в отговор на журналистически въпрос за пътуването на израелския президент, като заявиха, че ще организират всички посещения "по обичайния начин".

Ако израелският премиер Бенямин Нетаняху посети Великобритания, местните британски съдилища могат да решат да изпълнят заповедта за неговия арест, издадена от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа.

Ролята на Херцог като израелски президент е предимно церемониална. Той е от друга политическа партия, различна от тази на Нетаняху, и не винаги е бил на едно и също мнение с премиера на Израел, въпреки че до голяма степен подкрепя военните действия в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

/СХТ/

