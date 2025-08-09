Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Лондонска полиция съобщи, че е арестувала 365 души, подкрепящи по време на протест движението „Действие за Палестина“

Виктор Турмаков
Лондонска полиция съобщи, че е арестувала 365 души, подкрепящи по време на протест движението „Действие за Палестина“
Лондонска полиция съобщи, че е арестувала 365 души, подкрепящи по време на протест движението „Действие за Палестина“
Полицаи отвеждат задържан пропалестински активист по време на протест пред парламента в Лондон. Снимка: AP/Alberto Pezzali
Лондон,  
09.08.2025 21:32
 (БТА)

Около 365 души са арестувани за подкрепа на забранената група „Действие за Палестина“, а други петима са задържани за нападение над полицаи, след като протестиращи се събраха в центъра на Лондон, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Стотици присъстваха на днешната демонстрация пред британския парламент. Полицията предупреди, че ще арестува всеки, който изрази подкрепа за „Действие за Палестина“.

В актуализация, публикувана в социалната мрежа „Екс“, Скотланд Ярд съобщи, че 365 души са били арестувани за подкрепа на забранена организация.

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители. Никой не е сериозно ранен, добавиха силите на реда.

Задържаните протестиращи са били отведени в пунктове за обработка на затворници в района на Уестминстър, като онези, чиито данни са били потвърдени, са били освободени под гаранция, с условие да не присъстват на по-нататъшни протести в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Групи протестиращи се събраха около статуите на Махатма Ганди и Нелсън Мандела на площада пред парламента, скандирайки пропалестински послания.

Членството или подкрепата за „Действие в Палестина“ е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор съгласно Закона за тероризма от 2000 г.

По-рано тази седмица бяха посочени първите трима души, обвинени в подкрепа на „Действие в Палестина“ в Англия и Уелс.

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че е ясно заявено, че  „забраната на „Действие за Палестина“ не е свързано с Палестина и не засяга свободата на протест срещу правата на палестинците“. „Тя се отнася само за конкретна и тясна организация, чиито дейности не отразяват и не представляват хилядите хора в цялата страна, които продължават да упражняват основните си права да протестират по различни въпроси. Свободата на протест е крайъгълен камък на нашата демокрация и ние я защитаваме яростно“, допълни той

Решението за забрана се основава „на сериозните атаки, извършени от групата, включващи насилие, значителни наранявания и обширни криминални щети“, уточни той.

/ВТ/

Свързани новини

07.08.2025 14:27

Срещу 3 души във Великобритания бяха повдигнати обвинения в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“, съобщи полицията

Срещу трима души във Великобритания за първи път бяха повдигнати обвинения, че са изразили подкрепа за организацията „Действие за Палестина“ в Англия и Уелс, след като групата неотдавна бе забранена и обявена за терористична организация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на британската столична полиция.
19.07.2025 23:32

Лондонската полиция задържа 55 участници в митинг на забранената организация "Действие за Палестина"

Британската полиция задържа 55 души на митинг на забранената организация "Действие за Палестина" пред парламента в Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на столичната полиция.
12.07.2025 21:29

Четиридесет и шест души бяха арестувани на протест в Лондон в подкрепа на забранена от британското правителство пропалестинска организация

Четиридесет и шест души бяха арестувани на протест в центъра на Лондон, където се бяха събрали, за да демонстрират срещу обозначаването на организацията Действие за Палестина като терористична група, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.
12.07.2025 21:29

Над 70 поддръжници на забранена от британското правителство пропалестинска група бяха арестувани на протести в Англия и Уелс

Над 70 души бяха арестувани по време на протести в Англия и Уелс в събота срещу обявяването на групата "Действие за Палестина" за терористична, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Протестиращите се събраха за втора поредна седмица в центъра на Лондон. Органите
05.07.2025 21:55

Британската полиция арестува над 20 поддръжници на забранена пропалестинска група

Британската полиция днес арестува над 20 души по обвинения в тероризъм, след като те показаха подкрепата си за наскоро забранената група "Действие за Палестина" в Лондон, съобщиха днес местните власти, цитирани от Ройтерс, няколко часа, след като забраната влезе в сила.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:51 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация