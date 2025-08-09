Подробно търсене

Лондонската полиция задържа над 200 души на пропалестински протест, нарушили новоприет закон

Виктор Турмаков
Полицаи задържат нарушители по време на пропалестински протест пред парламента в Лондон. 9 август 2025 г. Снимка: AP/Alberto Pezzali
Лондон,  
09.08.2025 19:20
 (БТА)
Лондонската полиция е арестувала около 200 души, след като демонстранти нарочно нарушават наскоро приет закон, забраняващ подкрепата за пропалестинска организация, предаде Асошиейтед прес. 

Протестиращите твърдят, че новият закон ограничава свободата на изразяване.

Лондонската полиция публикува изявление в социалната мрежа „Екс“, че служителите ѝ продължават да арестуват нарушители сред протестиращата тълпа.

 Поддръжниците на „Действие за Палестина“ организираха серия от протести във Великобритания от началото на миналия месец, когато парламентът обяви групата за незаконна и забрани публичната демонстрация на подкрепа за нея. Депутатите забраниха групата като терористична организация, след като нейни активисти нахлуха в база на Кралските военновъздушни сили и нанесоха щети по самолети-цистерни.

/ВТ/

07.08.2025 14:27

Срещу 3 души във Великобритания бяха повдигнати обвинения в подкрепа на забранената организация „Действие за Палестина“, съобщи полицията

Срещу трима души във Великобритания за първи път бяха повдигнати обвинения, че са изразили подкрепа за организацията „Действие за Палестина“ в Англия и Уелс, след като групата неотдавна бе забранена и обявена за терористична организация, предаде Пи Ей Мидия/ДПА, като се позова на британската столична полиция.
19.07.2025 23:32

Лондонската полиция задържа 55 участници в митинг на забранената организация "Действие за Палестина"

Британската полиция задържа 55 души на митинг на забранената организация "Действие за Палестина" пред парламента в Лондон, предаде Ройтерс, като се позова на столичната полиция.
12.07.2025 21:29

Над 70 поддръжници на забранена от британското правителство пропалестинска група бяха арестувани на протести в Англия и Уелс

Над 70 души бяха арестувани по време на протести в Англия и Уелс в събота срещу обявяването на групата "Действие за Палестина" за терористична, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Протестиращите се събраха за втора поредна седмица в центъра на Лондон. Органите

