Белга: Няма никаква двусмисленост в решението на Белгия да признае Палестина, заяви външният министър Максим Прево

Външният министър на Белгия Максим Прево заяви, че няма „никаква двусмисленост“ в решението на правителството за признаването на палестинската държава, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Днес Прево беше поканен в парламента, за да обясни неотдавнашното решение на правителството да наложи санкции на Израел и да очертае стъпките към признаването на Палестина за държава. В рамките на управляващото мнозинство има две основни партии, които се въздържаха да заемат твърда позиция по отношение на Израел.

Министърът обясни, че споразумението предвижда признаването да се осъществи на два етапа. Първо, Белгия ще предприеме „политическа и символична стъпка“, като подпише Декларацията от Ню Йорк, с което ще признае правото на палестинците на държава.

Втората стъпка ще бъде юридическото признаване. За него обаче Белгия поставя две условия – освобождаването на израелските заложници, държани от „Хамас“, както и отстраняването на движението от палестинската администрация.

„Няма никаква двусмисленост“, заяви Прево. По думите му съществуват различия в комуникацията, но не и „по същество“.

Опозицията критикува отсъствието на премиера Барт де Вевер от парламентарната дискусия. Неговото отсъствие беше оправдано с това, че той беше на работно посещение в Нидерландия.



