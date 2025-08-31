Подробно търсене

Израел заяви, че е нанесъл удар срещу говорителя на военното крило на "Хамас"

Атанаси Петров
Израел заяви, че е нанесъл удар срещу говорителя на военното крило на "Хамас"
Израел заяви, че е нанесъл удар срещу говорителя на военното крило на "Хамас"
Премиерът на страната Бенямин Нетаняху по време на пресконфренция след заседание на правителството в Йерусалим, 10 август 2025г. Снимка: Abir Sultan/Pool Photo via AP
Йерусалим,  
31.08.2025 15:04
 (БТА)
Етикети

Израел е нанесъл удар срещу говорителя на въоръженото крило на "Хамас" Абу Обейда в съвместна операция, проведена от военните и вътрешната разузнавателна служба "Шин Бет", заяви днес премиерът на страната Бенямин Нетаняху, цитиран от Ройтерс.

"Все още не знаем окончателния резултат, надявам се, че той вече не е сред нас", заяви Нетаняху по време на правителствено заседание, на което се очаква да бъде обсъден планът за превземането на град Газа.

Израелските сили бомбардираха предградията на града през нощта от въздуха и по суша, разрушавайки домове и прогонвайки още семейства от района.

Местните здравни власти заявиха, че израелските удари са отнели живота на най-малко 18 души.

Жителите на един от най-големите квартали в град Газа разказаха, че през последните два дни районът е бил подложен на танкови обстрели и въздушни удари, което е принудило семействата да потърсят убежище в западните части на града.

През последните три седмици израелската армия постепенно засили операциите си около град Газа, а в петък прекрати временните паузи в ударите, които позволяваха доставката на хуманитарна помощ.

Според израелски представител, цитиран от Ройтерс, на днешното заседание кабинетът за сигурност на Нетаняху се очаква да обсъди следващите етапи от планираната офанзива за превземане на град Газа, описван като последния бастион на "Хамас".

Не се очаква пълномащабната офанзива да започне през следващите седмици. Израел заявява, че иска да евакуира цивилните, преди да вкара повече сухопътни сили.

Междувременно Червеният кръст предупреди, че евакуацията от града ще доведе до масово преместване на населението, което никоя друга област в ивицата Газа не е в състояние да поеме, на фона на сериозния недостиг на храна, подслон и медицински материали.

Израелската армия предупреди политическите си лидери, че офанзивата застрашава заложниците, които все още се държат от "Хамас" в Газа.

Протестите в Израел, призоваващи за край на войната и освобождаването на заложниците, се засилиха през последните седмици. Големи тълпи излязоха на митинги в Тел Авив вчера вечерта, а семействата на заложниците протестираха пред домовете на министри тази сутрин.

/АГ/

Свързани новини

31.08.2025 13:04

Движението "Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си, убит от Израел

Палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърди днес смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар - три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.
31.08.2025 00:40

Израел заяви, че е идентифицирал тялото на заложника Идан Щиви

Израел идентифицира тялото на заложника Идан Щиви, което успя да си върне в рамките на военна операция тази седмица, заяви днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.При операцията бяха намерени телата на двама заложници.
30.08.2025 21:40

Седем души са загинали при израелски удар срещу говорител на Хамас в град Газа

Израелската армия съобщи, че е нанесла удар срещу високопоставен представител на ислямистката терористична организация "Хамас" в град Газа, предаде ДПА. Израелски медии съобщиха, че целта е била Абу Обейда, дългогодишен говорител на военното крило
30.08.2025 19:30

Ръководителят на правителството на хусите в Йемен е загинал при израелски въздушен удар

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси съобщиха днес, че при израелски въздушен удар в четвъртък е загинал премиерът на контролираното от групировката им правителство в йеменската столица Сана - Ахмед ал Рахауи, както и няколко министри, предадоха световните агенции.
30.08.2025 18:57

Израел подкопава двудържавното решение на конфликта с Палестина, заяви датският външен министър

Израел подкопава двудържавното решение на кризата в Близкия изток с действията си в Газа, заяви днес датският външен министър Ларс Льоке Расмусен, цитиран от Ройтерс. „Израел в момента подкопава двудържавното решение“, заяви Расмусен пред репортери
30.08.2025 15:03

Международният Червен кръст смята потенциална масова евакуация на град Газа за твърде опасна и поради това невъзможна

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧС) Миряна Сполярич предупреди, че няма да е възможно да се осигури безопасността на хората при масова евакуация на град Газа в едноименния палестински анклав. Тя каза това на фона на все по-интензивни израелски действия срещу града, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:32 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация