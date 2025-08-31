Подробно търсене

Движението "Хамас" потвърди смъртта на Мохамед Синуар - един от лидерите си, убит от Израел

Десислава Иванова
Ръководителят на политическото бюро на "Хамас" Исмаил Хания (вляво) и лидеръ на движението за ивицата Газа Яхия Синуар на протест в град Газа на 26 юни 2019 г. Снимка: Khalil Hamra/АП
Газа,  
31.08.2025 13:04
 (БТА)
Палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърди днес смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар - три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес.

Мохамед Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа и брат на Яхия Синуар - бившият върховен лидер на движението, определян като "основният архитект" на безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., станала повод за войната в Газа.

Самият Яхия Синуар беше убит при обстрел от израелски войници в Южна Газа през октомври 2024 г.

Мохамед Синуар беше "елиминиран" на 13 май 2025 г., "докато се криеше в подземен команден и контролен център", съобщи днес израелската армия.

Палестинското движение разпространи снощи снимки на убити от Израел свои политически и военни лидери, сред които бе и тази на Мохамед Синуар. Сред останалите са Яхия Синуар, политическия лидер на "Хамас" Исмаил Хания, главнокомандващият въоръженото крило на движението - Бригадите „Изедин ал Касам“ - Мохамед Дейф, и двама членове на военния съвет - Басем Иса и Раед Табет. Всички те са представени като "мъчениците от Военния съвет".

Двама източници от "Хамас" посочват, че Мохамед Синуар е поел ръководството на военния съвет на Бригадите "Изедин ал Касам" след убийството на Мохамед Дейф.

На 8 юни израелската армия заяви, че е идентифицирала тялото на Мохамед Синуар, "намиращо се в подземния тунел, разположен под европейската болница в Хан Юнис".

 

/ДИ/

Към 13:27 на 31.08.2025 Новините от днес

