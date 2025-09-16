Подробно търсене

Испанският крал Фелипе Шести порица хуманитарната криза в ивицата Газа

Асен Георгиев
Испанският крал Фелипе Шести порица хуманитарната криза в ивицата Газа
Испанският крал Фелипе Шести порица хуманитарната криза в ивицата Газа
Испанският крал Фелипе Шести - снимка: AP/Peter Dejong
Кайро,  
16.09.2025 22:07
 (БТА)
Етикети

Испанският крал Фелипе Шести порица "неизразимите страдания на стотици хиляди невинни" в Газа, която е обхваната от "непоносима хуманитарна криза", предаде Франс прес, като цитира изявление на монарха, направено по време на посещение в Египет.

"Последният епизод от този конфликт, предизвикан от бруталния терористичен атентат срещу Израел преди почти две години, хвърли прекалено голяма сянка и предизвика ответна реакция с безброй жертви, която прерасна в непоносима хуманитарна криза, неизразимо страдание на стотици хиляди невинни хора и пълно опустошение на Газа", подчерта Фелипе Шести в реч, излъчена по испанската държавна телевизия.

"Това пътуване се осъществява в един бурен и трагичен момент за региона", каза още кралят, който много рядко се изказва и заема позиция по актуални теми.

Испанското правителство, което призна държавата Палестина през май 2024 година, заедно с Ирландия и Норвегия, се превърна в един от най-критичните гласове в ЕС по отношение на правителството на Бенямин Нетаняху, отношенията с което са много обтегнати. В неделя последният етап от велосипедната обиколка на Испания бе отменен поради пропалестински протести, които събраха, по данни на местните власти, около 100 000 души.

След тези инциденти премиерът социалист Педро Санчес изрази "дълбокото си възхищение" към протестиращите, като също така предложи Израел да бъде изключен от спортните състезания, "докато варварството в Газа продължава".

Израел няма посланик в Испания от 2024 година. Мадрид също отзова посланичката си в Израел миналата седмица, след като испанското правителство обяви нови мерки, целящи "да сложат край на геноцида в Газа", припомня АФП.

/БЗ/

Свързани новини

16.09.2025 19:13

Испания няма да участва в "Евровизия“ през 2026 г., ако Израел се включи в песенния конкурс

Управителният съвет на испанската държавна телевизия RTVE реши да се оттегли от песенния конкурс „Евровизия“ през 2026 г., който ще се състои през май във Виена, ако на Израел бъде позволено да участва, предаде Ройтерс.
15.09.2025 15:46

ЕФЕ: Израел критикува испанския премиер заради пропалестинските демонстрации, които спряха колоездачната обиколка на Испания

Израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанския премиер Педро Санчес, че е подбудил пропалестинските демонстрации, довели до преустановяването на велосипедното състезание в Мадрид.
08.09.2025 18:42

Испания извика за консултации посланика си в Тел Авив след обвинения от Израел в антисемитизъм

Испания ще извика посланика си в Тел Авив за консултации, часове след като израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанското правителство в антисемитизъм, предадоха Франс прес и Ройтерс.
03.09.2025 11:16

Европа се провали с отговора си на конфликта в Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес

Европа се провали с отговора си на конфликта в ивицата Газа, заяви испанският премиер Педро Санчес, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА.Санчес каза това в интервю за в. "Гардиън" преди среща с британския премиер Киър Стармър в Лондон.
01.09.2025 14:16

ЕФЕ: Испания с най-много медии в кампанията на „Репортери без граници“ за убитите журналисти в Газа

Испания е страната с най-голям брой медии, участващи в кампания, организирана днес от „Репортери без граници“ за осъждане на смъртта на 220 журналисти в ивицата Газа от октомври 2023 г., съобщи испанската новинарска агенция ЕФЕ.
30.08.2025 11:15

Страните от ЕС са разделени за налагане на санкции срещу Израел, заяви Кая Калас

Ръководителката на европейската дипломация Кая Калас заяви днес, че не е особено оптимистично настроена относно възможността страните от ЕС да наложат санкции на Израел, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:37 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация