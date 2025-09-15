ЕФЕ: Израел критикува испанския премиер заради пропалестинските демонстрации, които спряха колоездачната обиколка на Испания

Израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанския премиер Педро Санчес, че е подбудил пропалестинските демонстрации, довели до прекратяването на велосипедно състезание в Мадрид, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Преди няколко дни министър-председателят на Испания изрази съжаление, че не разполага с атомна бомба, „за да спре Израел“. Днес той насърчи демонстрантите да излязат на улиците“, написа Саар.

„Пропалестинската тълпа чу подбуждащите послания и развали велосипедното състезание. Така спортно събитие, което винаги е било източник на гордост за Испания, беше отменено“, добави той.

Израелският министър завърши посланието си с думите: „Санчес и неговото правителство – позор за Испания!“

Протести по няколко улици в Мадрид принудиха обиколката да приключи преждевременно – около 56 километра преди финалната линия. Въпреки значителното полицейско присъствие демонстрантите пробиха периметъра за сигурност и заеха трасето, като прекъснаха няколко участъка от маршрута. Протестът беше насочен срещу участието на израелския колоездачен отбор.

След разговори с директора на състезанието беше решено обиколката да бъде окончателно прекратена.

В публикацията си Саар се позова на коментари на Санчес от миналата седмица, когато премиерът заяви, че Испания „няма ядрени бомби, самолетоносачи или големи петролни резерви“ и не може да спре израелската офанзива сама.

Той направи тези изявления при одобряването на пакет от девет мерки срещу Израел заради това, което нарече „геноцид“ в Газа.

В четвъртък премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обвини Санчес, че е отправил „явна заплаха за геноцид“ срещу Израел. Испанското външно министерство осъди думите на Нетаняху като „клеветнически“.



(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ)