Атанаси Петров
ЕФЕ: Израел критикува испанския премиер заради пропалестинските демонстрации, които спряха колоездачната обиколка на Испания
Мадрид,  
15.09.2025 15:46
 (БТА)
Израелският външен министър Гидеон Саар обвини испанския премиер Педро Санчес, че е подбудил пропалестинските демонстрации, довели до прекратяването на велосипедно състезание в Мадрид, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

„Преди няколко дни министър-председателят на Испания изрази съжаление, че не разполага с атомна бомба, „за да спре Израел“. Днес той насърчи демонстрантите да излязат на улиците“, написа Саар.

„Пропалестинската тълпа чу подбуждащите послания и развали велосипедното състезание. Така спортно събитие, което винаги е било източник на гордост за Испания, беше отменено“, добави той.

Израелският министър завърши посланието си с думите: „Санчес и неговото правителство – позор за Испания!“

Протести по няколко улици в Мадрид принудиха обиколката да приключи преждевременно – около 56 километра преди финалната линия. Въпреки значителното полицейско присъствие демонстрантите пробиха периметъра за сигурност и заеха трасето, като прекъснаха няколко участъка от маршрута. Протестът беше насочен срещу участието на израелския колоездачен отбор.

След разговори с директора на състезанието беше решено обиколката да бъде окончателно прекратена.

В публикацията си Саар се позова на коментари на Санчес от миналата седмица, когато премиерът заяви, че Испания „няма ядрени бомби, самолетоносачи или големи петролни резерви“ и не може да спре израелската офанзива сама.

Той направи тези изявления при одобряването на пакет от девет мерки срещу Израел заради това, което нарече „геноцид“ в Газа.

В четвъртък премиерът на Израел Бенямин Нетаняху обвини Санчес, че е отправил „явна заплаха за геноцид“ срещу Израел. Испанското външно министерство осъди думите на Нетаняху като „клеветнически“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ЕФЕ) 

/ЛМ/

Свързани новини

15.09.2025 01:54

Властите в Испания заявиха, че повече от 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременно бе прекратена колоездачната обиколка на страната

Испанските власти заявиха, че повече 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременно бе прекратен последният етап на колоездачната Обиколка на Испания, предаде Асошиейтед Прес.
14.09.2025 14:46

Повече от 1500 полицаи следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания заради пропалестински протести

Повече от 1500 полицаи бяха мобилизирани да следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания за 2025-а година, понеже се очаква събитието да бъде съпроводено от пропалестински протести, предаде Асошиейтед прес. Обиколката на
11.09.2025 14:22

Полицейската охрана на финала на Обиколката на Испания в Мадрид ще бъде удвоена

Броят на служителите от общинската полиция в Мадрид, които ще са ангажирани с осигуряването на сигурността на финала на колоездачната Обиколка на Испания в неделя "ще бъде удвоен", обявиха организаторите, цитирани от АФП. Мярката се налага заради

