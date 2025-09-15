Подробно търсене

Властите в Испания заявиха, че повече от 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременното бе прекратена колоездачната обиколка на страната

Владимир Арангелов
Властите в Испания заявиха, че повече от 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременното бе прекратена колоездачната обиколка на страната
Властите в Испания заявиха, че повече от 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременното бе прекратена колоездачната обиколка на страната
Протестиращи са блокирали улица в Мадрид в опит да попречат на провеждането на двадесет и първия етап от Обиколката на Испания, 14 септември 2025 година. Снимка: AP/Manu Fernandez
Мадрид,  
15.09.2025 01:54
 (БТА)
Етикети

Испанските власти заявиха, че повече 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременно бе прекратен последният етап на колоездачната Обиколка на Испания, предаде Асошиейтед Прес.

Представителят на централното правителство за региона на Мадрид Фран Мартин Агире заяви, че по оценки на властите повече 100 000 души са участвали в снощния протест и добави, че двама души са били задържани от полицията.

Протестиращи многократно спираха велосипедисти и влизаха в сблъсъци с полицията по време на последния етап от състезанието. На кадри от местни медии се вижда как хора преобръщат метални бариери и окупират трасето на състезанието на няколко места, докато полицията се опитва да ги отблъсне.

Състезанието се превърна в дипломатическо бойно поле и шест от последните 10 етапа на Обиколката бяха прекъсвани или спирани, като над 20 души бяха задържани от полицията.

Испанският премиер Педро Санчес се присъедини към Ирландия и Норвегия и обяви, че страната му признава палестинската държава, а Испания стана първата европейска страна, която поиска от Съда на ООН разрешение да се присъедини към заведеното от Република Южна Африка дело, в което Израел е обвинен в геноцид. Преди снощните протести испанският премиер призова за уважение към спортистите, но изрази своето възхищение към онези, които се мобилизират за такива каузи.

Израелският външен министър Гидеон Саар разкритикува думите на Санчес, които според Саар са насърчили протестиращите.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда също разкритикува испанския премиер и нарече неделята тъжен ден за испанската столица.

/ВА/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

14.09.2025 20:48

Йонас Вингегор беше обявен за победител в колоездачната Обиколка на Испания, последният етап беше прекратен заради пропалестински протести

Датчанинът Йонас Вингегор спечели третата си титла от Гран-Тура, триумфирайки в Обиколката на Испания за 2025-а година, тъй като 21-ият и последен етап от триседмичното състезание, изпълнено с проблеми, беше прекратен заради  пропалестински
14.09.2025 14:46

Повече от 1500 полицаи следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания заради пропалестински протести

Повече от 1500 полицаи бяха мобилизирани да следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания за 2025-а година, понеже се очаква събитието да бъде съпроводено от пропалестински протести, предаде Асошиейтед прес. Обиколката на
13.09.2025 18:46

Датчанинът Йонас Вингегор спечели 20-ия предпоследен етап от Обиколката на Испания и докосва крайната победа

Датчанинът Йонас Вингегор спечели предпоследния 20-и етап от колоездачната Обиколка на Испания за 2025-а година, завършвайки 165.5 кирометра от Робледо де Чавела до Бола до Мундо. Вингегор приключи с време 3 часа, 56 минути и 23 секунди, като остави
13.09.2025 09:12

Ивън Дънфи и Мария Перес са първите шампиони на Световното първенство по лека атлетика в японската столица Токио

Ивън Дънфи (Канада) спечели с 2:28.22 часа, след като получи крамп 3 километра преди края. Као Бонфим (Бразилия) е втори 2:28:55, а радост за домакините донесе Хаято Катсуки (Япония) с 2:29:16.
11.09.2025 14:22

Полицейската охрана на финала на Обиколката на Испания в Мадрид ще бъде удвоена

Броят на служителите от общинската полиция в Мадрид, които ще са ангажирани с осигуряването на сигурността на финала на колоездачната Обиколка на Испания в неделя "ще бъде удвоен", обявиха организаторите, цитирани от АФП. Мярката се налага заради
11.09.2025 11:28

Шампионът от Тур дьо Франс Тадей Погачар увери, че волята му за победа е по-силна от всякога

Колоездачът Тадей Погачар заяви, че волята му за победа е по-силна от всякога, като настоящият шампион на Тур дьо Франс се готви да защити титлата си на Световното първенство на шосе по-късно този месец
11.09.2025 09:18

Съкратиха трасето на днешния 18-и етап на колоездачната Обиколка на Испания

Организаторите на колоездачната Обиколка на Испания съобщиха, че са решили да съкратят индивидуалното бягане по часовник днес, за да избегнат по-нататъшни смущения в състезанието от пропалестински протестиращи
10.09.2025 18:48

Джулио Пелицари спечели предпоследния планински етап от Обиколката на Испания, Йонас Вингегор запази "червената фланелка"

Италианецът Джулио Пелицари от отбора на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 17-ия етап от Обиколката на Испания - 143,2 километра от О Барко де Валдеорас до Алто де ел Моредеро. Това бе и предпоследният планински етап в тазгодишното 80-о издание на "Вуелтата", което завършва в неделя
10.09.2025 12:10

Директорът на Обиколката на Испания обяви протестите за незаконни и бе категоричен, че състезанието ще завърши по план

След поредните пропалестински протести, които доведоха до преждевременен край на още един етап от колоездачната Обиколка на Испания във вторник, директорът на състезанието Хавиер Гуилен обяви твърдото намерение, че състезанието ще приключи в Мадрид

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:06 на 15.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация