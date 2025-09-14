Повече от 1500 полицаи следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания заради пропалестински протести

Повече от 1500 полицаи бяха мобилизирани да следят за реда по време на финала на колоездачната обиколка на Испания за 2025-а година, понеже се очаква събитието да бъде съпроводено от пропалестински протести, предаде Асошиейтед прес.

Обиколката на Испания се превърна в дипломатическо бойно поле и често бе прекъсвано от демонстранти, които се противопоставят на участието на отбора "Израел - Премиър тек" (Premier Tech). По-рано израелските състезатели премахнаха името на тима си от екипите си от съображения за сигурност.

По време на обиколката демонстрант, развяваш палестинското знаем, се опита да препречи пътя на състезателите, което доведе до падане на двама от колоездачите от "Израел - Премиър тек". Те се качиха на велосипедите си и продължиха нататък, но в крайна сметка единият от тях реши да се откаже от състезанието.

Последната част от маршрута на обиколката, която приключва тази вечер в Мадрид, бе съкратен с 5 км поради опасения, свързани с трафика. На по-ранен етап имаше и промени в маршрута, които имаха за цел да се гарантира безопасността на състезателите.

Испанските власти заявиха, че в Мадрид има засилено полицейско присъствие за финала. В момента колоездачите са съпровождани от 130 служители на реда.