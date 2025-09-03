Пропалестински протести попречиха на финала на 11-ия етап от Обиколката на Испания

Единадесетият етап от Обиколката на Испания завърши без етапен победител, след като организаторите направиха неутрализация три километра преди финала заради пропалестински протести.

Днешният етап от състезанието бе с дължина от 157,4 километра и със старт и финал в Билбао, а на няколко пъти зрители с палестински знамена опитваха да попречат на преминаването на колоездачната колона. Такива протести имаше и в предходни дни, което създава изключителна опасност както за излизащите на пътя зрители, така и за участващите колоездачи. Действията на активистите пък са насочени срещу отбора на Израел-Премиър Тех, който е един от участващите във "Вуелтата".

При спирането на днешния етап начело бе лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор от Висма Лийз а байк. Заедно с датчанина в челото бе и британецът Том Пидкок от тима на Q36,5. Двамата се движеха с преднина от около 11 секунди пред останалите претенденти за генерално класиране.

Вингегор ще запази "червеното си трико" и в утрешния 12-и етап, но за съдийския екип предстои калкулиране на резултатите заради обявения по-рано финал.

"Заради инциденти във финалната зона взехме решение да считаме времето от третия километър преди крайната линия. Нямаме етапен победител, но ще се дадат точките по планинските изкачвания и от междинния спринт. Тези от финала обаче няма да бъдат добавяни", заявиха организаторите.

Обиколката на Испания продължава в четвъртък със 144,9-километров етап от Ларедо до Лос Коралес де Буелна.