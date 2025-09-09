Подробно търсене

Колумбиецът Еган Бернал спечели 16-ия етап на Обиколката на Испания, завършил преждевременно заради политически протести

Христо Бонински
Снимка: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Мос-Кастро де Ервиле,  
09.09.2025 18:35
 (БТА)

Колумбиецът Еган Бернал от тима Инеос Гренадиерс победи в 16-ия етап на колоездачната Обиколка на Испания. Той измита разстоянието от 167,9 км между Пойо и Мос-Кастро де Ервиле за 3:35.10 часа. Това бе първа неговото победа на Вуелтата, а организаторите написаха "Кондорът се завърна". Интересно бе, че етапът бе прекъснат 8 км преди финала, като състезанието не можа да продължи. Това се наложи заради пропалестински протестиращи срещу тима на Израел.  

Колумбийският ветеран изпревари испанеца Микел Ланда от Соудал-Киук Степ във финалния спринт, като двамата завършиха с еднакво време. Подиума допълни французинът Бриюк Ролан от Групама, като той завърши на 7 секунди зад тях.

В класирането на етапа следват германецът Нико Денц от Ред Бул-Бора-Хансгрое и французинът Клеман Брас Афонсо, които изостанаха на малко повече от минута зад победителя.

На 18 километра преди финала лидерът в класирането Йонас Вингегор имаше механичен проблем, но велосипедът му бе сменен веднага от тима.

В генералното класиране продължава да води с червената фланелка датчанинът Вингегор от Висма-Лийз а байк, който има 48 секунди преднина пред Жоао Алмейда (Португалия, ОАЕ), а трети е британецът Тим Пидкок, който изостава с 2.38 минути зад лидера.

Утре Ла Вуелта продължава със 17-ия етап - 143,2 км между О Барко де Валдеорас и Алто де ел Моредеро, който предлага няколко умерени планински изкачвания, сред които и голямо изкачване на финала, който е на 1750 метра надморска височина. 

/ХБ/

