Яспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания, Торстен Трен запази преднината си начело

site.btaЯспер Филипсен спечели осмия етап на колоездачната обиколка на Испания, Торстен Трен запази преднината си начело
Белгиецът Яспер Филипсен спечели победата в осмия етап на колоездачната обиколка на Испания, изпреварвайки с фотофиниш Елиа Вивиани и Итън Върнън. Торстен Трен от отбора на Бахрейн пък остана начело на класирането с време 29:01.50 часа.
Вивиани изглеждаше фаворит за победата в компанията на съотборниците си от Лото, но те бяха настигнати в края на 163-километровата отсечка от Монсон до Сарагоса. Йесперсен от Алпецин-Декьонинк се оказа на бърз и пресече първи финалната линия след 3:43.48 часа.
Водещата група получи времето на Йесперсен и така Трен запази 2:33 минути преднина срещу Йонас Вингегор от Висма. До края на колоездачната обиколка на Испания остават 13 етапа, като следващият е в неделя. Той е 195-километрова отсечка от Алфаро до Валдескарай, а понеделник по традиция е почивен за състезателите от тура.
Британецът Оливър Найт (Кофидис) се оттегли от Вуелтата заради вирусно заболяване.
/ИК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина