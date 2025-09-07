Подробно търсене

Мадс Педерсен победи в 15-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Асен Даскалов
photo: Marco Alpozzi/LaPresse via AP
Монфорте де Лемос, Испания,  
07.09.2025 19:14
 (БТА)

Мадс Педерсен спечели 15-ия етап от колоездачната обиколка на Испания. 29-годишният датчанин измина 167.8 километра от Вегадео до Монфорте де Лемос за 4:02.13 часа и постигна първиия си етапен успех в тазгодишното издание на престижната надпревара.

Силният финален спринт осигури победата за Педерсен, който атакува първата позиция в заключителните два километра от състезанието. Датският колоездач изпревари Орлиус Аулар и Марко Фриго, а победителят беше определен след фото финиш.

Йонас Вингегор не атакува първите позиции в етапа, заедно с най-сериозните си конкуренти до момента Жоао Алмейда и Том Пидкок. Основната група, в която бяха и тримата, финишира на над 13 минути след Мадс Педерсен.

В генералното класиране продължава да води датчанинът Вингегор с общо време от 57:35.33 часа. Португалецът Алмейда изостава на 48 секунди на втора позиция до момента, докато британецът Пидкок е на 2:48 минути.

Обиколката на Испания приключва на 14 септември в Мадрид.

/ИК/

