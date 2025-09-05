Жоао Алмейда спечели 13-ия етап от колоездачната обиколка на Испания

Жоао Алмейда спечели драматично 13-ия етап от колоездачната обиколка на Испания. Португалецът се справи с конкуренцията на Йонас Вингегор в напрегнатия финал на днешната надпревара в Англиру.

Алмейда и датчанинът си оспорват първата позиция в генералното класиране, която до момента е за датчанина. Двамата оставиха останалите състезатели много зад тях в последните 5 километра от днешния планински етап. Жоао Алмейда се представи силно при изкачването и след това остана пред Вингегор във финалния спринт.

"Това е нещо наистина специално, все още не мога да повярвам. Просто набрах темпото си отдолу и направих всичко възможно да победя. Двамата с Йонас бяхме на предела на силите ни. Чаках атаката му във всеки един момент", заяви 27-годишният Алмейда, който за първи път спечели етапна победа в тазгодишното издание на Вуелтата.

Португалският колоездач финишира за 4:54.15 часа след изминатите 202 километра, а Вингегор е с времето на победителя. Трети се нареди австралиецът Джей Хиндли.

В генералното класиране води Йонас Вингегор с 49:30.54 часа, а Алмейда изостава само с 46 секунди преди 14-ия етап - 135 километра от Аливес до Алто де ла Фарапона.

Обиколката на Испания завършва на 14 септември в Мадрид.