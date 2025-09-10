Подробно търсене

Джулио Пелицари спечели предпоследния планински етап от Обиколката на Испания, Йонас Вингегор запази "червената фланелка"

Георги Крумов
Джулио Пелицари спечели предпоследния планински етап от Обиколката на Испания, Йонас Вингегор запази "червената фланелка"
Джулио Пелицари спечели предпоследния планински етап от Обиколката на Испания, Йонас Вингегор запази "червената фланелка"
снимка: AP Photo/Miguel Oses
Алто де ел Моредеро,  
10.09.2025 18:48
 (БТА)

Италианецът Джулио Пелицари от отбора на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 17-ия етап от Обиколката на Испания - 143,2 километра от О Барко де Валдеорас до Алто де ел Моредеро. Това бе и предпоследният планински етап в тазгодишното 80-о издание на "Вуелтата", което завършва в неделя.

Пелицари, който е лидер в класирането при младите състезатели, финишира с време от 3 часа и 37 минути и записа първата си етапна победа в Голяма обиколка. Втори на 16 секунди остана британецът Томас Пидкок (Q36,5), а трети на 18 секунди пристигна съотборникът на Пелицари Джай Хиндли от Австралия.

Лидерът в генералното класиране Йонас Вингегор (Висма Лийз а байк) финишира четвърти на още две секунди зад Хиндли, а пети на нови две секунди от датчанина е португалецът Жоао Алмейда (ОАЕ).

Така Вингегор запазва "червено трико" само четири етапа преди края. Втори в генералното класиране е Алмейда, който е на 50 секунди. Трети на 2:28 минути и само с теоретични шансове за спечелване на "Вуелтата" е Том Пидкок.

Отговорът кой ще спечели Обиколката на Испания до голяма степен ще бъде даден в утрешния ден, в който предстои индивидуално бягане по часовник. 18-ият етап е с начало и край във Валядолид и с дължина от 27,2 километра.

/ГК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:20 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация