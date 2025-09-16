Испания няма да участва в "Евровизия“ през 2026 г., ако Израел се включи в песенния конкурс

Управителният съвет на испанската държавна телевизия RTVE гласува, че страната ще се оттегли от песенния конкурс „Евровизия“ през 2026 г., ако Израел се включи в надпреварата, предаде Ройтерс.

Испания е петата държава, която взима подобно решение след Нидерландия, Словения, Исландия и Ирландия и първата от т.нар. голяма петорка, която също включва Великобритания, Германия, Италия и Франция. Тези държави автоматично се класират за финалния кръг на песенния конкурс.

Мярката, предложена от президента на RTVE Хосе Пабло Лопес, получи 10 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“ от 15-членния управителен съвет, се казва в изявление на телевизията.

Конкурсът „Евровизия“, който държи на своята политическа неутралност, тази година е обект на критики, свързани с военния конфликт в Газа, отбелязва Ройтерс.

Няколко държави призоваха Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), обединение на обществени телевизионни оператори, което организира и участва в продуцирането на ежегодния конкурс, да изключи Израел участие в песенния конкурс тази година. Представителката на страната Ювал Рафаел зае второто място.

Австрийският певец JJ спечели "Евровизия" през 2025 г. и затова конкурсът догодина ще е във Виена. Той също призова за изключването на Израел през 2026 г., припомня Ройтерс.