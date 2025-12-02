Подробно търсене

„Евровизия“ е изправена пред сериозно изпитание, докато страните обмислят участието на Израел

Елена Христова
Фенове подкрепят представителката на Израел Ювал Рафаел на полуфинала на "Евровизия" в Базел, Швейцария, през май тази година. Снимка: АП/Martin Meissner, File
Женева,  
02.12.2025 19:28
 (БТА)

Песенният конкурс „Евровизия“ ще бъде изправен пред „повратен момент“ в четвъртък, когато членовете на организацията, която стои зад него, може да гласуват дали Израел да участва през 2026 г. Някои страни заплашиха да се оттеглят, ако Израел не бъде изключен заради войната в Газа, предаде Ройтерс.

След споровете тази година относно второто място на Израел членовете на Европейския съюз за радио и телевизия ще се съберат, за да обсъдят нови правила на конкурса. Те ще имат за цел да попречат на правителства и трети страни да промотират песни непропорционално, в стремеж да повлияят на гласуващите.

Ако страните членки не са убедени, че правилата са адекватни, ще има гласуване за участие, посочиха от организацията, без конкретно да назовават Израел.

Обществените телевизионни оператори от Словения, Ирландия, Испания и Нидерландия заплашиха да бойкотират събитието, насрочено за май в Австрия, ако на Израел бъде позволено да участва. Те изразиха загриженост за броя на палестинските жертви в Газа, които са над 70 000 души според здравните власти там.

Годишното честване на поп музиката, гледано от около 150 милиона телезрители по целия свят, се стреми да бъде аполитично, но войната в Газа го въвлече в полемика. Бойкот от страна на някои от най-големите европейски поддръжници на конкурса, включително Испания, рискува да доведе до сериозен спад в броя на зрителите и потенциалните спонсори.

Тази година критиците обвиниха Израел, че несправедливо е подпомогнал второто място на своя участник Ювал Рафаел, оцелял от атаката на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври, която предизвика конфликта. Израел не е отговорил на тези обвинения, но често твърди, че е обект на глобална кампания за очерняне.

„Надяваме се, че пакетът от мерки ще увери членовете, че сме предприели решителни действия за защита на неутралитета и безпристрастността на песенния конкурс“, посочиха от Европейския съюз за радио и телевизия. 

Експертът по „Евровизия“ Пол Джордан каза, че това е "повратен момент“ за надпреварата. 

„Това е истинска криза за „Евровизия“ и EBU. Мисля, че вероятно ще се стигне до гласуване“, каза той.

Бен Робъртсън от фен сайта ESC Insight отчете потенциалните последствия от загубата на публика, но добави, че без участието на Израел „Евровизия“ рискува да стане по-изолирана.

Израелското външно министерство не е отговорило на запитването на Ройтерс за коментар.

Люксембургската телевизия RTL подкрепи предложените промени, докато норвежкият телевизионен оператор NRK определи дадения от EBU знак за съществена промяна като „обещаващ“.

Ако гласуването срещу Израел бъде успешно, Германия вероятно ще се оттегли и няма да излъчва конкурса, съобщи източник от телевизионната индустрия. Германската телевизия ARD не е направила коментар. Австрийската телевизия ORF иска Израел да участва в конкурса.

Източници от израелската телевизия KAN казаха пред Ройтерс, че според тях дискусиите за изключването на Израел са неоснователни, като посочиха, че телевизионният оператор спазва изцяло правилата на Европейския съюз за радио и телевизия. Те също така отбелязаха подкрепата на KAN за израелските изпълнители, които според тях са представили запомнящи се изпълнения на „Евровизия“.

Русия беше изключена от песенния конкурс след нахлуването си в Украйна през 2022 г.

/АУ/

