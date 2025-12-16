Австрийската телевизия ORF - домакин на „Евровизия", няма да заглушава освирквания по време на изпълнението на Израел

Подробно търсене

Теодора Славянова
Снимка: AP /Martin Meissner, File
Виена,  
16.12.2025 19:46
 (БТА)

Домакинът на песенния конкурс „Евровизия“ през 2026 г. - австрийската телевизия ORF, няма да забрани палестинското знаме сред публиката и няма да заглушава евентуални освирквания по време на сценичното изпълнение на Израел, както се случи на предишни издания на форума, предаде Ройтерс, като цитира организаторите.

През месец май 2026 г. в 70-тото издание на конкурса ще участват само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 г. насам, след като пет национални телевизионни оператори, включително тези на Испания, Ирландия и Нидерландия, обявиха, че ще бойкотират шоуто в знак на протест срещу участието на Израел, припомня Ройтерс. 

Това, което обикновено е празник на националното многообразие, поп музиката и високата култура, се превърна в дипломатически конфликт, като обявилите бойкот твърдят, че би било безотговорно да участват заради броя на цивилните жертви в Газа при израелския отговор на атаката на „Хамас" от 7 октомври 2023 г., отбелязва Ройтерс.

„Ще разрешим всички официални знамена, които съществуват в света, ако отговарят на закона и са в определена форма и размер, съобразени с рискове за сигурността и т.н.", каза изпълнителният продуцент на шоуто Михаел Кроен на пресконференция, организирана от ORF. По думите му „... няма да подслаждаме нищо и няма да избягваме да показваме какво се случва, защото нашата задача е да показваме нещата такива, каквито са“.

Телевизионният оператор няма да заглушава звука от освирквания на публиката, както се случи тази година по време на израелското изпълнение, допълни програмният директор на ORF Щефани Гроис-Хоровиц. „Няма да пускаме изкуствени аплодисменти по никакъв начин“, каза тя.

Израелската телевизия KAN сравни усилията за изключването на страната от „Евровизия" през 2026 г. с вид „културен бойкот“.

ORF и австрийското правителство бяха сред най-големите поддръжници на участието на Израел, въпреки възраженията на страни като Исландия и Словения, които също ще бойкотират следващия конкурс в знак на протест. Генералният директор на ORF Роланд Вайсман посети Израел през ноември, за да покаже своята подкрепа, припомня Ройтерс.

Тазгодишното шоу привлече около 166 милиона зрители, показват данни на Европейския съюз за радио и телевизия. Това са повече от приблизително 128-те милиона зрители, които според агенцията „Нилсен" са гледали Супербоул.

Юбилейното 70-ото издание на „Евровизия“ ще се проведе през май 2026 г. във Виена. Както БТА съобщи, България ще участва във форума след тригодишно отсъствие.  Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс.

 

Свързани новини

12.12.2025 09:21

Победителят в „Евровизия“ - Немо, връща трофея в знак на протест срещу включването на Израел в песенния конкурс

Швейцарският певец Немо, който спечели „Евровизия“ през 2024 г., заяви в четвъртък, че ще върне трофея си, защото на Израел е позволено да участва в политически обремененото състезание за поп музика, пише Асошиейтед прес. Във видеоклип, публикуван в
05.12.2025 20:23

Шведският телевизионен оператор потвърди участието си на конкурса „Евровизия“ през 2026 г.

Шведският национален телевизионен оператор STV потвърди, че ще участва в конкурса за песен на „Евровизия“ през 2026, въпреки спекулациите, че може да се оттегли заради потвърденото участие на Израел, предаде агенция ДПА. Това се случва, след като
05.12.2025 15:31

Би Би Си подкрепя решението Израел да участва в „Евровизия“ въпреки бойкота

Британската медийна корпорация Би Би Си заяви, че подкрепя „колективното решение“ да се позволи на Израел да участва в „Евровизия“ догодина, въпреки че някои страни обявиха бойкот, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Ирландия, Нидерландия, Испания и Словения
02.12.2025 19:28

„Евровизия“ е изправена пред сериозно изпитание, докато страните обмислят участието на Израел

Песенният конкурс „Евровизия“ ще бъде изправен пред „решаващ момент“ в четвъртък, когато членовете на организацията, която стои зад него, може да гласуват дали Израел да участва през 2026 г., тъй като някои страни заплашват да се оттеглят, ако той не бъде изключен заради войната в Газа, предаде Ройтерс.
24.11.2025 16:31

Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия"във Виена ще започне през януари

Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия", който ще се проведе във Виена през 2026 г., ще започне на 13 януари - ден след жребия, който ще определи местата на участниците в двата полуфинала, предаде ДПА, като цитира австрийския оператор
21.11.2025 13:48

„Евровизия“ ще промени правилата си след споровете около гласуването за Израел на последното издание на конкурса

Песенният конкурс „Евровизия“ променя правилата си относно гласуването след спора, породен от резултата на Израел на последното музикално състезание, предаде Би Би Си. Някои държави изразиха загриженост, след като Израел оглави публичното гласуване

