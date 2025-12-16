Австрийската телевизия ORF - домакин на „Евровизия", няма да заглушава освирквания по време на изпълнението на Израел

Домакинът на песенния конкурс „Евровизия“ през 2026 г. - австрийската телевизия ORF, няма да забрани палестинското знаме сред публиката и няма да заглушава евентуални освирквания по време на сценичното изпълнение на Израел, както се случи на предишни издания на форума, предаде Ройтерс, като цитира организаторите.

През месец май 2026 г. в 70-тото издание на конкурса ще участват само 35 страни, което е най-малкият брой от 2003 г. насам, след като пет национални телевизионни оператори, включително тези на Испания, Ирландия и Нидерландия, обявиха, че ще бойкотират шоуто в знак на протест срещу участието на Израел, припомня Ройтерс.

Това, което обикновено е празник на националното многообразие, поп музиката и високата култура, се превърна в дипломатически конфликт, като обявилите бойкот твърдят, че би било безотговорно да участват заради броя на цивилните жертви в Газа при израелския отговор на атаката на „Хамас" от 7 октомври 2023 г., отбелязва Ройтерс.

„Ще разрешим всички официални знамена, които съществуват в света, ако отговарят на закона и са в определена форма и размер, съобразени с рискове за сигурността и т.н.", каза изпълнителният продуцент на шоуто Михаел Кроен на пресконференция, организирана от ORF. По думите му „... няма да подслаждаме нищо и няма да избягваме да показваме какво се случва, защото нашата задача е да показваме нещата такива, каквито са“.

Телевизионният оператор няма да заглушава звука от освирквания на публиката, както се случи тази година по време на израелското изпълнение, допълни програмният директор на ORF Щефани Гроис-Хоровиц. „Няма да пускаме изкуствени аплодисменти по никакъв начин“, каза тя.

Израелската телевизия KAN сравни усилията за изключването на страната от „Евровизия" през 2026 г. с вид „културен бойкот“.

ORF и австрийското правителство бяха сред най-големите поддръжници на участието на Израел, въпреки възраженията на страни като Исландия и Словения, които също ще бойкотират следващия конкурс в знак на протест. Генералният директор на ORF Роланд Вайсман посети Израел през ноември, за да покаже своята подкрепа, припомня Ройтерс.

Тазгодишното шоу привлече около 166 милиона зрители, показват данни на Европейския съюз за радио и телевизия. Това са повече от приблизително 128-те милиона зрители, които според агенцията „Нилсен" са гледали Супербоул.

Юбилейното 70-ото издание на „Евровизия“ ще се проведе през май 2026 г. във Виена. Както БТА съобщи, България ще участва във форума след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс.