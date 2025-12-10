Подробно търсене

Исландия ще бойкотира "Евровизия 2026" в знак на протест срещу участието на Израел

Елена Христова
Исландия ще бойкотира "Евровизия 2026" в знак на протест срещу участието на Израел
Исландия ще бойкотира "Евровизия 2026" в знак на протест срещу участието на Израел
Австрийският певец Джей Джей, който спечели миналогодишния конкурс "Евровизия". Снимка: АП/Martin Meissner, File
Копенхаген,  
10.12.2025 19:34
 (БТА)

Исландия няма да участва в песенния конкурс "Евровизия 2026", съобщи днес държавната телевизия RUV, след като миналата седмица организаторът - Европейският съюз за радио и телевизия, одобри участието на Израел, предаде Ройтерс.

Решението да се позволи на Израел да участва в следващото издание на "Евровизия", което ще се проведе във Виена през май 2026 г., доведе до оттеглянето на Испания, Нидерландия, Ирландия и Словения в знак на протест, като те посочиха като причина войната в Газа.

"От обществения дебат в страната и реакцията на решението на Европейския съюз за радио и телевизия миналата седмица става ясно, че няма да има нито радост, нито мир по отношение на участието на RUV", каза в изявление генералният директор на исландската телевизия Стефан Ейриксон.

Исландия беше сред страните, които миналата седмица поискаха гласуване по въпроса за участието на Израел. Европейският съюз за радио и телевизия обаче реши да не провежда гласуване, като каза, че вместо това е приел нови правила, целящи да попречат на правителствата да влияят на "Евровизия".

Исландия никога не е печелила съревнованието за песен, но е заемала второ място през 1999 и 2009 г. Конкурсът "Евровизия" датира от 1956 г. и всяка година привлича около 160 милиона зрители.

Както БТА съобщи, България ще участва във форума след тригодишно отсъствие. Българската национална телевизия започва национална селекция за песенния конкурс "Евровизия 2026".

/ВБ/

Списание ЛИК

Свързани новини

05.12.2025 20:23

Шведският телевизионен оператор потвърди участието си на конкурса „Евровизия“ през 2026 г.

Шведският национален телевизионен оператор STV потвърди, че ще участва в конкурса за песен на „Евровизия“ през 2026, въпреки спекулациите, че може да се оттегли заради потвърденото участие на Израел, предаде агенция ДПА. Това се случва, след като
05.12.2025 15:31

Би Би Си подкрепя решението Израел да участва в „Евровизия“ въпреки бойкота

Британската медийна корпорация Би Би Си заяви, че подкрепя „колективното решение“ да се позволи на Израел да участва в „Евровизия“ догодина, въпреки че някои страни обявиха бойкот, предаде Пи Ей Мидия/ДПА. Ирландия, Нидерландия, Испания и Словения
04.12.2025 18:59

Германският телевизионен оператор подкрепи участието на Израел на конкурса "Евровизия"

Германската обществена телевизия, която излъчва "Евровизия", каза, че Израел има право да участва в конкурса за песен, в момент, когато европейските телевизионни оператори обсъждат евентуалното изключване на страната заради офанзивата й в Газа, предаде АФП.
02.12.2025 19:28

„Евровизия“ е изправена пред сериозно изпитание, докато страните обмислят участието на Израел

Песенният конкурс „Евровизия“ ще бъде изправен пред „решаващ момент“ в четвъртък, когато членовете на организацията, която стои зад него, може да гласуват дали Израел да участва през 2026 г., тъй като някои страни заплашват да се оттеглят, ако той не бъде изключен заради войната в Газа, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:50 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация