България ще участва в „Евровизия“ през 2026 година

След тригодишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се проведе през май 2026 г. във Виена, Австрия, обявиха от Българската национална телевизия.

„Евровизия“ е сцена, на която се срещат култури и се споделят истории. БНТ подкрепя талантливите творци и сме щастливи, че успяхме отново да осигурим възможност за български изпълнител да представи страната ни пред многомилионната аудитория,“ каза генералният директор на БНТ Емил Кошлуков.

Директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн също приветства българското завръщане, подчертавайки, че то „е още едно доказателство, че Европа остава обединена от музиката“.

Предстоящите месеци ще бъдат посветени на националната селекция – процес, чрез който ще бъде избран българският изпълнител и песен за конкурса. Подробности за формата ще бъдат обявени допълнително. Двата полуфинала на „Евровизия 2026“ ще се проведат на 12 и 14 май, а големият финал – на 16 май. Домакин е Виена, след победата на австрийския изпълнител JJ с песента Wasted Love в Базел през 2025 г, отбелязват от БНТ.

Те посочват, че „Евровизия“ е сред най-гледаните телевизионни събития в света – последното издание е привлякло 166 милиона зрители от 37 участващи страни и още над 100 държави, гласували онлайн.

/ВСР