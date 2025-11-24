Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия"във Виена ще започне през януари

Подробно търсене

Теодора Славянова
Австрия спечели правото да бъде домакин на конкурса през следващата година, след като контратенорът JJ спечели тазгодишното издание, проведено в швейцарския град Базел, снимка: AP /Martin Meissner, File
Виена,  
24.11.2025 16:31
Продажбата на билети за песенния конкурс „Евровизия", който ще се проведе във Виена през 2026 г., ще започне на 13 януари - ден след жребия, който ще определи местата на участниците в двата полуфинала, предаде ДПА, като цитира австрийския оператор ORF.

Общо 90 000 билета ще бъдат пуснати в продажба за деветте концерта в рамките на „Евровизия". Зрителите ще могат да резервират места за полуфиналите на 12 и 14 май и за финала на 16 май.

За всяка дата са предвидени и две предварителни шоута, които бъдат като репетиции. 

Почитателите имат време до 18 декември да се регистрират онлайн за билети, за да получат правото да кандидатстват за билети на по-късна дата, допълват от ORF. Цената варира между около 15 евро и 360 евро, като най-скъпите билети дават достъп до зоната пред сцената във вечерта на финала.

Австрия спечели правото да бъде домакин на конкурса през следващата година, след като контратенорът JJ спечели тазгодишното издание, проведено в швейцарския град Базел.

България ще участва в юбилейно 70-о издание на „Евровизия“ във Виена, след като три години страната ни не беше част от песенния конкурс.

 

