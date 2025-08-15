Подробно търсене

Изглед от Берлин. Снимка: Елена Савова (ПК)
Берлин,  
15.08.2025 00:55
 (БТА)
Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг, предаде Франс прес, като се позова на германското министерство на външните работи.

Берлин изразява категорично съжаление във връзка с обявеното от израелското правителство одобрение на изграждането на хиляди нови жилища в израелските селища на Западния бряг, се допълва в изявление на ведомството.

По-рано днес израелският министър на финансите Бецалел Смотрич предприе стъпки за ускоряване на проекта за изграждане на 3400 нови израелски жилища на Западния бряг.

/ГГ/

15.08.2025 00:42

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг и заяви, че това нарушава международните закони, предаде Ройтерс. Планът цели да раздели Западния бряг и да го отдели от Източен Йерусалим, заяви
14.08.2025 23:23

Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за строителство на нови израелски жилища на Западния бряг

Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за заселнически дейности на Западния бряг. Този проект се подкрепя от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който е представител на израелската крайна десница, предаде
14.08.2025 20:36

ТПС: „Пишем глава от историята“: Израел продължава дълго отлагания жилищен проект E1

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич обяви, че ще одобри търгове за над 3000 жилища в отдавна забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим, обявявайки решението за „революционно“. Междувременно бивш израелски дипломат и експерт по международно право заяви пред израелската новинарска агенция ТПС, че въпреки твърденията, че решението подкопава евентуалната териториална цялост на една бъдеща палестинска държава, новите жилища не нарушават мирните споразумения или международното право.

