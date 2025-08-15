Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг, предаде Франс прес, като се позова на германското министерство на външните работи.

Берлин изразява категорично съжаление във връзка с обявеното от израелското правителство одобрение на изграждането на хиляди нови жилища в израелските селища на Западния бряг, се допълва в изявление на ведомството.

По-рано днес израелският министър на финансите Бецалел Смотрич предприе стъпки за ускоряване на проекта за изграждане на 3400 нови израелски жилища на Западния бряг.