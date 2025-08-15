Подробно търсене

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг

Габриела Големанска
Турското външно министерство, снимка: АА
Анкара,  
15.08.2025 00:42
 (БТА)
Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг и заяви, че това нарушава международните закони, предаде Ройтерс.

Планът цели да раздели Западния бряг и да го отдели от Източен Йерусалим, заяви турското външно министерство. Според ведомството тази стъпка е пълно незачитане на международното право и на резолюциите на ООН, насочена е срещу териториалната цялост на Държавата Палестина, срещу базата за решение с две държави на конфликта и срещу надеждите за мир.

В изявлението се подчертава, че създаването на независима палестинска държава е единственият начин за постигане на траен мир.

/ГГ/

Свързани новини

15.08.2025 00:55

Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг

Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг, предаде Франс прес, като се позова на германското министерство на външните работи. Берлин изразява категорично съжаление във връзка с обявеното от израелското
14.08.2025 23:23

Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за строителство на нови израелски жилища на Западния бряг

Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за заселнически дейности на Западния бряг. Този проект се подкрепя от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който е представител на израелската крайна десница, предаде
14.08.2025 20:36

ТПС: „Пишем глава от историята“: Израел продължава дълго отлагания жилищен проект E1

Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич обяви, че ще одобри търгове за над 3000 жилища в отдавна забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим, обявявайки решението за „революционно“. Междувременно бивш израелски дипломат и експерт по международно право заяви пред израелската новинарска агенция ТПС, че въпреки твърденията, че решението подкопава евентуалната териториална цялост на една бъдеща палестинска държава, новите жилища не нарушават мирните споразумения или международното право.

