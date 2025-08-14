Британският външен министър каза, че новият израелски план за заселване на Западния бряг трябва да бъде незабавно спрян

site.btaБританският външен министър каза, че новият израелски план за заселване на Западния бряг трябва да бъде незабавно спрян
Британският външен министър Дейвид Лами каза, че новите израелски планове за изграждане на селище, което би разделило Западния бряг и би го откъснало от Източен Йерусалим, са нарушение на международното право и трябва да бъдат незабавно прекратени, предаде Ройтерс.
"Великобритания категорично се противопоставя на израелските планове за заселване, добили известност като Е1, които биха разделили бъдещата палестинска държава на две и представляват крещящо нарушение на международното право", заяви Лами в изявление.
"Плановете трябва да бъдат незабавно прекратени", добави британският външен министър.
/СХТ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина