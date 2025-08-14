Подробно търсене

Британският външен министър каза, че новият израелски план за заселване на Западния бряг трябва да бъде незабавно спрян

Виктор Турмаков
Британският външен министър каза, че новият израелски план за заселване на Западния бряг трябва да бъде незабавно спрян
Британският външен министър каза, че новият израелски план за заселване на Западния бряг трябва да бъде незабавно спрян
Британският външен министър Дейвид Лами. Снимка: Fazry Ismail/Pool via AP
Лондон,  
14.08.2025 22:17
 (БТА)
Етикети

Британският външен министър Дейвид Лами каза, че новите израелски планове за изграждане на селище, което би разделило Западния бряг и би го откъснало от Източен Йерусалим, са нарушение на международното право и трябва да бъдат незабавно прекратени, предаде Ройтерс.

"Великобритания категорично се противопоставя на израелските планове за заселване, добили известност като Е1, които биха разделили бъдещата палестинска държава на две и представляват крещящо нарушение на международното право", заяви Лами в изявление.

"Плановете трябва да бъдат незабавно прекратени", добави британският външен министър.

/СХТ/

Свързани новини

14.08.2025 19:37

САЩ заявиха, че стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на Тръмп за мир в региона

Стабилността на Западния бряг е в съзвучие със стремежа на САЩ за постигане на мир в Близкия изток, заяви говорител на американския Държавен департамент по повод днешното изказване на израелския финансов министър Бецалел Смотрич, че ще бъде подновен планът за разширяване на еврейските селища в окупираната палестинска територия, предаде Ройтерс.
14.08.2025 17:26

Израелският финансов министър Смотрич каза, че ако международната общност признае палестинската държава, Западният бряг ще бъде анексиран

Крайнодесният израелски финансов министър Бецалел Смотрич каза днес на пресконференция, че страната му ще анексира окупирания Западен бряг, ако следващия месец международната общност признае палестинската държава, предаде ДПА.
14.08.2025 15:41

МЕНА: Египет осъди остро израелския план за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг

Египет осъди остро плановете на Израел за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг около окупирания Източен Йерусалим, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
14.08.2025 15:33

Шефът на Мосад е в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за Газа

Директорът на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа е на посещение в Катар с цел възобновяване на мирните преговори за ивицата Газа, съобщиха двама пред Ройтерс двама представители на израелските власти.
14.08.2025 06:14

Израелският министър Бецалел Смотрич: Нов план за строежи на Западния бряг ще "погребе идеята за палестинска държава“

Министърът на финансите на Израел Бецалел Смотрич обяви, че е одобрил новия план за заселване на територия на Западния бряг, известен като E1 , съобщиха израелските медии, информира "Джерузалем пост".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:50 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация