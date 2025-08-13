Подробно търсене

Най-малко 25 души са загинали при израелски обстрел близо до пунктове за раздаване на помощи в ивицата Газа

Петя Димитрова
Пункт за раздаване на вода в град Газа, 12 август 2025 г. Снимка: АП/Jehad Alshrafi
Тел Авив,  
13.08.2025 21:19
 (БТА)
Най-малко 25 души, опитващи се да получат хуманитарна помощ, са загинали през последното денонощие при израелски обстрел близо до пунктове за раздаване на помощи в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес, като се позова на палестинските здравни власти.

Агенцията отбелязва, че в същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху твърди, че Израел "ще позволи" на палестинците да си тръгнат по време на предстоящата военна офанзива в някои от най-населените райони на палестинския анклав.

Нетаняху иска да осъществи идеята на президента на САЩ Доналд Тръмп за преселване на голяма част от над 2-милионното население на ивицата Газа чрез, по думите му, "доброволна миграция", за което критиците предупреждават, че може да е етническо прочистване.

Според персонала в болниците "Насер" и "Ал Ауда", където са били докарани телата на жертвите, те са били застреляни по пътя към пунктовете за раздаване на помощи или докато са чакали конвоите, влизащи в ивицата Газа.

Усилията за подновяване на преговорите за прекратяване на огъня бяха възобновени след прекъсването им миналия месец. Представители на "Хамас" и Египет се срещнаха днес в Кайро, съобщи Тахер ал Нуну, член палестинското ислямистко движение.

Израел не планира да изпрати свой екип за преговорите в Кайро, съобщи канцеларията на премиера Нетаняху.

/СХТ/

Свързани новини

13.08.2025 15:29

"Хамас" осъди "агресивните акции" на израелската армия в град Газа и ги определи като "опасна ескалация"

Израелските въоръжени сили извършват в град Газа "агресивни акции", които представляват "опасна ескалация", заяви директорът на пресслужбата на правителството на "Хамас" в Газа Исмаил ат Тауабта, цитиран от Франс прес.
13.08.2025 15:00

Испания изрази подкрепата си за предложението на Макрон за международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на ивицата Газа

Испания изрази подкрепа за предложението на френския президент Еманюел Макрон за международна коалиция под мандата на ООН за стабилизиране на ивицата Газа, наричайки го "един от инструментите", които биха могли да донесат мир в региона, предаде
12.08.2025 22:43

Нетаняху: Израел ще позволи на бягащите от войната жители на ивицата Газа да емигрират в чужбина

Израел "ще позволи" на жителите на ивицата Газа, които искат да избягат от продължаващата война в обсадената палестинска територия, да емигрират в чужбина, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
12.08.2025 13:55

Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня

Израелски бойни самолети и танкове продължиха да нанасят удари по град Газа и през изминалата нощ, убивайки най-малко 11 души, съобщиха днес очевидци и медици. Същевременно лидерът на "Хамас" Халил ал Хая се очаква да пристигне в Кайро за преговори,

Към 22:16 на 13.08.2025 Новините от днес

