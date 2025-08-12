Нетаняху: Израел ще позволи на бягащите от войната жители на ивицата Газа да емигрират в чужбина

Израел "ще позволи" на жителите на ивицата Газа, които искат да избягат от продължаващата война в обсадената палестинска територия, да емигрират в чужбина, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

Запитан за възможната емиграция на жителите на Газа в чужбина по време на интервю на иврит за международния телевизионен канал i24 News, Нетаняху заяви, че "това се случва при всички конфликти".

"В Сирия милиони напуснаха (...), в Украйна милиони напуснаха, в Афганистан милиони напуснаха... И изведнъж те (международната общност) решават, че цивилните в Газа трябва да бъдат блокирани? Дайте им възможност да напуснат, на първо място да напуснат зоните на бойните действия и като цяло да напуснат територията, ако желаят", апелира израелският премиер.

“Ние ще позволим това, на първо място вътре в (ивицата) Газа, по време на бойните действия, и със сигурност ще им позволим и да напуснат Газа. Не ги изтласкваме, а им позволяваме да напуснат и това се случва (...)", каза той. “Разговаряме с няколко възможни приемани държави; не мога да навлизам в подробности тук", добави министър-председателят на Израел.

Но "най-естественото нещо за всички онези, които говорят, които казват, че са загрижени за палестинците и искат да им помогнат, е да отворят вратите си", подчерта Нетаняху.

По заповед на кабинета по сигурността на Нетаняху израелската армия се готви да започне нов етап от операциите си в крайбрежния анклав, за да освободи всички израелски заложници и да "разгроми" радикалната палестинска групировка "Хамас", посочва АФП.

Армията възнамерява да поеме контрола над град Газа и съседните бежански лагери - едни от най-гъсто населените райони на палестинския анклав. Обявяването на този план предизвика широко международно осъждане, а ООН предупреди за "ново бедствие“ със сериозни регионални последици.

Израелската армия все още не е разкрила графика за действията си, отбелязва АФП.

Освен това във видеопослание, разпространено онлайн, Нетаняху призова иранците да "излязат на улицата" и да потърсят отговорност от своите лидери, тъй като страната е изправена пред недостиг на ток и вода. Изказването му идва два месеца след 12-дневната война между Израел и Иран, предизвикана от офанзивата на Израел в Газа, при която в Иран бяха убити висши военни командири, ядрени учени и стотици мирни жители.

Миналата седмица иранските власти наредиха също така да бъдат затворени много държавни учреждения, за да се намали потреблението на електроенергия, тъй като горещата вълна намалява производствения капацитет. "В тази лятна жега вие дори нямате чиста, прясна вода, която да дадете на децата си", заяви израелският премиер. "Ето и добрата новина: веднага щом страната ви се освободи, най-добрите израелски експерти по водите ще пътуват до всеки град в Иран, като ще приложат най-съвременни технологии и ноу-хау", добави той. Той призова иранците "да поемат рискове за свободата", "да излязат на улицата" и "да изградят по-добро бъдеще за семействата си и за всички иранци".