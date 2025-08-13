Президентът на Иран се присмя на Нетаняху заради обещанието му за помощ във водната криза

site.btaПрезидентът на Иран се присмя на Нетаняху заради обещанието му за помощ във водната криза
Иранският президент Масуд Пезешкиан се подигра на предложението на израелския премиер Бенямин Нетаняху да помогне за преодоляване на водната криза в Иран, съобщи Асошиейтед прес.
Пезешкиан заяви в "Екс", че Израел е отказал на палестинците достъп до вода и храна, затова не може да му се има доверие.
"Режим, който лишава хората в Газа от вода и храна, казва, че ще донесе вода на Иран? МИРАЖ, НИЩО ПОВЕЧЕ", отбеляза той.
Пезешкиан заяви също така по време на заседание на кабинета в Техеран, че "онези, които имат измамна външност, фалшиво твърдят, че съчувстват на народа на Иран".
"Първо погледнете трудното положение на Газа и (нейните) беззащитни хора, особено децата, които се борят ... заради глада, липсата на достъп до питейна вода и лекарства, заради обсадата на бруталния режим."
Нетаняху се обърна към иранците с видеопослание във вторник, в което обеща, че Израел ще помогне за решаването на проблема с тежкия недостиг на вода в страната, след като Иран се "освободи" от сегашното правителство, съобщиха израелски медии, включително "Джерузалем Таймс".
