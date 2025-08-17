"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия към южната част на Газа като "нова вълна от геноцид"

Подробно търсене

Николай Велев
Палестинци носят чували с брашно в покрайнините на Бейт Лахия, северната част на ивицата Газа, 1 август 2025 г. Снимка: АП/Джехад Алшрафи
Газа ,  
17.08.2025 14:17
 (БТА)

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди хора, предаде Ройтерс.

Израелската армия вчера съобщи, че започва да раздава палатки и друго оборудване на хората, които се намират в района на град Газа. Тези мерки са предприети във връзка с изпълнението плана на израелското правителство за нова офанзива в най-големия град в палестинската територия.  

"Хамас" определи предоставянето на палатки като "очевидна измама".

/НВ/

17.08.2025 14:58

Протестите за прекратяване на войната в Газа укрепват позицията на "Хамас", заяви Нетаняху

Протестите в Израел с искания за прекратяване на войната в ивицата Газа и освобождаване на заложниците чрез преговори укрепват позицията на "Хамас", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
17.08.2025 00:28

Хиляди протестиращи в Тел Авив призоваха за край на войната в Газа

Хиляди протестиращи израелци излязоха по улиците на Тел Авив вчера, за да настояват за прекратяване на войната в Газа и за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА.
16.08.2025 17:19

Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха при израелски удари в ивицата Газа, заявиха местните власти

Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха по време на поредната израелска офанзива в ивицата Газа, съобщи днес службата за гражданска отбрана на анклава, контролирана от "Хамас", предаде агенция Франс прес.
14.08.2025 19:24

Гражданската отбрана на Газа съобщи за 17 убити при израелски удари в анклава

Службата за гражданска отбрана на Газа съобщи днес за 17 убити палестинци при израелски удари в анклава и за продължаващи интензивни атаки на израелската армия срещу град Газа, предаде Франс прес.
13.08.2025 11:34

Началникът на Генералния щаб на израелските сили е одобрил основната концепция на плана за атака в ивицата Газа

Израелските военни съобщиха днес, че началникът на Генералния щаб на израелските сили Еял Замир е одобрил основната концепция на плана за атака в ивицата Газа, съобщиха Ройтерс и "Таймс ъв Израел". Израел каза, че ще започне нова офанзива в
12.08.2025 22:43

Нетаняху: Израел ще позволи на бягащите от войната жители на ивицата Газа да емигрират в чужбина

Израел "ще позволи" на жителите на ивицата Газа, които искат да избягат от продължаващата война в обсадената палестинска територия, да емигрират в чужбина, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
12.08.2025 13:58

Ново напрежение между началника на израелската армия и министъра на отбраната

Израелският министър на отбраната Израел Кац призова началника на Генералния щаб на армията да се съобразява с решенията на правителството относно назначенията на висши офицери. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между армията и
12.08.2025 13:55

Израел бомбардира град Газа през изминалата нощ, а лидерът на "Хамас" замина за Кайро в опит да спаси преговорите за спиране на огъня

Израелски бойни самолети и танкове продължиха да нанасят удари по град Газа и през изминалата нощ, убивайки най-малко 11 души, съобщиха днес очевидци и медици. Същевременно лидерът на "Хамас" Халил ал Хая се очаква да пристигне в Кайро за преговори,
12.08.2025 12:13

Ройтерс: Видеа на "Хамас" със заложници заглушиха израелския медиен дебат за кризата с хуманитарната помощ за Газа

Нарастващата готовност на израелските медии да изследват критично хуманитарната криза в Газа почти се изпари през последните седмици, след като въоръжената групировка "Хамас" публикува видеоклипове с двама изтощени израелски заложници.
11.08.2025 18:59

Ройтерс: Израел засилва ударите си по град Газа, след като Бенямин Нетаняху се зарече да разшири офанзивата

Палестинци в ивицата Газа днес съобщиха, че израелската армия е предприела най-масираните бомбардировки за последните седмици в някои източни предградия на град Газа, предаде Ройтерс.

