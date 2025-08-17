Подробно търсене

Хиляди протестиращи в Тел Авив призоваха за край на войната в Газа

Десислава Иванова
Хиляди хора участваха в протест в Тел Авив, настоявайки за прекратяване на войната в ивицата Газа, за незабавно освобождаване на държаните от "Хамас" заложници, както и за оставката на правителството на премиера Нетаняху, 16 август 2025 г. Снимка: Mahmoud Illean/АП
Тел Авив,  
17.08.2025 00:28
 (БТА)
Хиляди протестиращи израелци излязоха по улиците на Тел Авив вчера, за да настояват за прекратяване на войната в Газа и за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА.

Няколко хиляди души откликнаха на призива на Форума на роднините на заложниците, констатира репортер на ДПА. Демонстрации имаше и в Хайфа, Йерусалим и Беер Шева. 

"Утре ще блокираме страната", заяви пред множеството Ейнав Зангаукер, майка на Матан - един от 20-те живи заложници в ивицата Газа. Тя имаше предвид планираната за днес национална стачка. "И няма да спрем с това, няма да чакаме (премиерът Бенямин) Нетаняху да сложи край на войната, ще вземем това, което ни се полага по право", каза тя.

Според еврейския календар неделя е първият работен ден от седмицата в Израел, припомня ДПА.

Семействата обявиха стачка като протест срещу решението на правителството да разшири войната в Газа с нова офанзива, вместо да подпише споразумение за връщане на отвлечените, съобщи в. "Таймс ъф Израел".

Според Израел освен живите заложници "Хамас" държи телата на още 30 души, отвлечени в ивицата Газа.

Месеците на непреки преговори за освобождаването на заложниците и слагане край на войната не дадоха резултат. Нетаняху настоя кабинетът по сигурността да вземе решение за превземане на град Газа и бежанските квартали в централната част на ивицата Газа с военна сила.

Въпреки първоначалните опасения от рисковете за заложниците, за които се смята, че са там, армията започна да разработва планове в тази посока.

Възможността за постигане на решение чрез преговори все още не е напълно изключена. В момента не се говори за възобновяване на непреките преговори, в които посредничат Египет, Катар и САЩ, но в медиите нееднократно се появяват съобщения за контакти и проучвателни разговори, целящи подновяване на преговорния процес.

