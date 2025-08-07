Плановете за цялостна окупация на Газа изправиха израелските военни и общественост срещу правителството на Нетаняху

Израелското правителство днес ще гласува плановете си за окупация на цялата ивица Газа на фона на буксуващите преговори за прекратяване на огъня с палестинското ислямистко движение "Хамас" и влошаващата се криза с глада в обсадения палестински анклав.

Разширяването на военната операция в Газа ще бъде в отговор на призивите на крайнодесни членове на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху, на които той разчита, за да запази крехката коалиция, отбеляза американската телевизия Ен Би Си Нюз.

Длъжностни лица от кабинета на Нетаняху в понеделник вечерта заявиха, че израелският лидер е решил да "окупира цялата ивица Газа, включително районите, където може да са държани заложници".

Изявлението беше споделено на иврит, а терминът, който е използван, може да се преведе както като "окупира", така и като "превзема", отбеляза Ен Би Си Нюз.

Канцеларията на Нетаняху засега не е разяснила смисъла на използвания термин, но израелските медии, включително "Таймс ъф Израел" написаха, че Израел възнамерява да "окупира напълно" анклава.

Самият Нетаняху каза в понеделник, че планира да свика кабинета по сигурността тази седмица, за да "даде указания" на израелската армия как да постигне трите военни цели, поставени в началото на израелската офанзива в Газа - да победи "Хамас", да освободи заложниците, които все още са държани в плен в анклава, и да премахне заплахата от възможни бъдещи атаки.

Новата операция за окупиране на допълнителни райони в централната част на Газа, включително град Газа, се очаква да продължи поне няколко месеца и да доведе до разселване на около един милион палестински цивилни, пише изданието "Аксиос".

Израелските сили за отбрана също ще навлязат в райони, където Израел смята, че се държат заложници, като вероятно ще рискуват живота си.

Нетаняху и неговите сътрудници твърдят, че "Хамас" не е заинтересован от подписване на всеобхватно споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложниците при условия, които Израел може да приеме, и че само военен натиск може да промени това.

"Не сме склонни да останем в настоящото несигурно положение и не сме склонни да се подчиним на исканията на "Хамас" – така че всъщност остава само една възможност, а именно да предприемем драстична мярка. Това е последната карта, която ни остава", заяви пред "Аксиос" съветник на Нетаняху.

Заради плановете си израелското правителство обаче влезе в сблъсък с военните, пише в. "Таймс ъф Израел".

На среща между няколко министри от израелския кабинет, включително и премиера, и висши военни във вторник началникът на Генералния щаб на израелските въоръжени сили (ЦАХАЛ) Еял Замир изтъкна, че подобно решение представлява "капан" за израелската армия.

Той подчерта, че пълната окупация би застрашила и живота на заложниците, оставащи в плен на палестинската групировка.

Вместо това Замир препоръча израелската армия да обкръжи град Газа и евентуално други населени места, а след това да използва тези позиции, за да започне атаките срещу палестинските бойци.

Нетаняху обаче настоя висшето военно ръководство да подготви планове за окупацията на ивицата, които да представи на кабинета.

В момента израелската армия контролира около 75% от анклава, но според новия план се очаква военните да окупират и останалата част от територията, като по този начин целият анклав ще премине под израелски контрол.

Според израелските медии Нетаняху и Замир са влезли в спор и заради публикация в "Екс" на сина на премиера, Яир Нетаняху, който не заема държавна длъжност. Той нападна Замир в публикацията си като предположи, че военният стои зад "бунт и опит за военен преврат, подходящ за бананова република в Централна Америка през 70-те години". Замир отхвърли това обвинение.

От друга страна в израелското общество също се засилва противопоставянето на войната, отбеляза Ен Би Си Нюз. Мнозина отдавна чувстват отчаяние за съдбата на около 20-те живи заложници. Последните протести изразяват и дълбокото възмущение от смъртта на палестински деца вследствие на недохранване.

Страховете за заложниците се засилиха, след като "Хамас" и въоръженото крило на групировката "Ислямски джихад" в последните дни публикуваха снимки, на които се виждат видимо отслабналите израелски заложници Евиатар Давид и Ром Браславски.

В неделя вечерта организацията на семействата на заложници и изчезнали лица разпространи изявление, в което обвини Нетаняху, че "води Израел и отвлечените към гибел", съобщи британският вестник "Гардиън".

Семействата на заложниците отхвърлиха идеята за продължаване на военните действия в Газа и заявиха, че това "застрашава живота на отвлечените, които и без това са в непосредствена опасност".

По-рано този месец група от около 600 бивши израелски служители по сигурността, включително бивши ръководители на разузнавателната служба Мосад и военните, призоваха американския президент Доналд Тръмп да окаже натиск върху Израел да сложи край на войната в Газа. В отворено писмо те заявиха, че прекратяването на войната е единственият начин да бъдат спасени заложниците.

В писмото се добавя, че според тях "Хамас" вече не представлява стратегическа заплаха за Израел и изтъкнаха, че страната им отдавна е постигнала военните си цели в Газа.

"В началото тази война беше справедлива, отбранителна война, но когато постигнахме всички военни цели, тя престана да бъде справедлива", заяви Ами Аялон, бивш шеф на службата за вътрешна сигурност и контраразузнаване Шин Бет, във видеоклип в неделя вечерта. "Тази (война) води държавата Израел към загуба на сигурността и идентичността си", допълни той.

Американският президент обаче не се противопоставя на плановете на Израел, съобщи изданието "Аксиос" като се позова на свои разговори с американски и израелски официални лица. Според тях Тръмп е решил да не се намесва и да остави израелското правителство да вземе свои собствени решения.

Когато във вторник беше попитан за възможна пълна окупация на Газа от Израел американският президент отговори: "Наистина не мога да кажа. Това ще зависи до голяма степен от Израел."

Служител от администрацията на Тръмп каза пред изданието, че той е бил разтърсен от видеото, публикувано от "Хамас", на което се вижда израелски заложник, който копае собствения си гроб. "Това е повлияло на президента и той ще позволи на израелците да направят това, което трябва", каза служителят.

В същото време администрацията на Тръмп обяви, че той не подкрепя анексирането на части от Газа от Израел – друга възможност, обсъждана от израелски служители.

Макар повторното окупиране на анклава, откъдето Израел се изтегли през 2005 г., да е до голяма степен непопулярно сред израелската общественост, то се ползва с подкрепата на крайната десница, отбеляза Ен Би Си Нюз.

През уикенда министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир призова Израел да "превземе" Газа и да насърчи палестинците да напуснат анклава.

Организацията на еврейските заселници "Нахала" също призова за ново заселване в ивицата Газа, съобщи изданието "Конверсейшън".

Либералният вестник "Аарец" наскоро съобщи за организирано от "Нахала" шествие на хиляди израелци на 30 юли до границите на Газа, призоваващо за заселване на райони в северната част на анклава, които в момента са окупирани от израелските въоръжени сили. Изготвени са дори оперативни планове за създаване на селища и 1000 семейства са се записали за възстановяване на еврейската общност в Газа, твърди изданието.

От друга страна Нетаняху използва войната и за да подобри политическото си положение - първо просто за да оцелее, а след това, за да триумфира по свои собствени условия, пише в. "Ню Йорк Таймс".

Почти две години след катастрофалното нападение над Израел и все още изправен пред сериозни обвинения в корупция, той има добри шансове да управлява страната до редовните парламентарни избори, насрочени за октомври 2026 г., когато ще бъде на 77 години – и може би ще ги спечели.

За израелския премиер незабавните ползи от продължаването на войната са големи, добавя изданието. Той натрупа повече контрол над израелската държава, отколкото в който и да е друг момент от 18-годишния си мандат.

Нетаняху успешно предотврати държавно разследване, което би проучило неговата собствена вина за нападението от 7 октомври 2023 г., като заяви, че това трябва да изчака до края на войната в Газа, въпреки че министърът на отбраната, началникът на армията, шефът на вътрешното разузнаване и няколко висши генерали бяха отстранени или подадоха оставка точно във връзка с палестинската атака.

"Нетаняху осъществи политическо възкресение, което никой – дори най-близките му съюзници – не смяташе за възможно", каза Срулик Айнхорн, политически стратег, който е част от близкото обкръжение на Нетаняху. "Неговото лидерство по време на продължителната война с "Хамас" и смелата атака срещу Иран прекрои политическата карта. Сега той е в силна позиция да спечели отново изборите", добави той.