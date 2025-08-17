Подробно търсене

Хиляди демонстранти участват днес в мащабни протести и стачки в Израел с искания за освобождаване на заложниците и край на войната в Газа

Светослав Танчев
Хиляди демонстранти участват днес в мащабни протести и стачки в Израел с искания за освобождаване на заложниците и край на войната в Газа
Хиляди демонстранти участват днес в мащабни протести и стачки в Израел с искания за освобождаване на заложниците и край на войната в Газа
Хиляди израелци вземат днес участие в мащабни протести с искания израелското правителство да прекрати незабавно войната в ивицата Газа, да сключи споразумение за освобождаване на заложниците и да отмени неотдавнашното си решение за разширяване на военните операции в град Газа. Снимка: AP/Mahmoud Illean
Йерусалим,  
17.08.2025 10:57
 (БТА)

Хиляди израелци участват днес в мащабни протести и стачки с искания за освобождаване на заложниците, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас", почти две години след отвличането им, и слагане край на войната в ивицата Газа, предаде ДПА.

Демонстранти блокираха тази сутрин пътища навсякъде в Израел, включително една от главните магистрали в столицата Тел Авив, развявайки синьо-бели израелски знамена, както и жълти, символизиращи солидарност със заложниците.

Протестиращите призоваха израелското правителство да прекрати незабавно войната в ивицата Газа, да сключи споразумение за освобождаване на заложниците и да отмени неотдавнашното си решение за разширяване на военните операции в град Газа.

Форумът на семействата на отвлечените и изчезналите, представляващ роднините на заложниците, призова за национална стачка днес, която да съвпадне с неделния ден, който е началото на работната седмица в Израел.

/СХТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

17.08.2025 00:28

Хиляди протестиращи в Тел Авив призоваха за край на войната в Газа

Хиляди протестиращи израелци излязоха по улиците на Тел Авив вчера, за да настояват за прекратяване на войната в Газа и за споразумение за освобождаване на заложниците, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде ДПА.
07.08.2025 21:51

Протести се състояха в цял Израел срещу разширяването на бойните действия в Газа

Протести срещу планираното от правителството разширяване на бойните действия в ивицата Газа се състояха в цял Израел, докато на този фон кабинетът по сигурността на страната се събира, за да вземе решение за следващите стъпки в продължаващия вече 22
07.08.2025 12:54

Плановете за цялостна окупация на Газа изправиха израелските военни и общественост срещу правителството на Нетаняху

Израелското правителство днес ще гласува плановете си за окупация на цялата ивица Газа на фона на буксуващите преговори за прекратяване на огъня с "Хамас" и влошаващата се криза с глада в обсадения палестински анклав.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:08 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация