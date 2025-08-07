Протести се състояха в цял Израел срещу разширяването на бойните действия в Газа

Протести срещу планираното от правителството разширяване на бойните действия в ивицата Газа се състояха в цял Израел, докато на този фон кабинетът по сигурността на страната се събира, за да вземе решение за следващите стъпки в продължаващия вече 22 месеца конфликт, предаде ДПА.

В Йерусалим демонстранти се събраха пред официалната резиденция на премиера Бенямин Нетаняху. Те поискаха споразумение за освобождаване на все още задържаните заложници.

Според репортаж на изданието "Йедиот ахронот" майката на един от заложниците е заявила: "Правителството трябва да постави на масата цялостно споразумение, което да върне всички 50 заложници у дома, за да се сложи край на войната в замяна на последния заложник."

Друг демонстрант каза: "Разширяването на сраженията е смъртоносна опасност – погледнете ни в очите, ако пожертвате заложниците."

Многобройно множество се събра и в крайбрежния мегаполис Тел Авив.

Демонстрантите запалиха голям огън пред централата на партията "Ликуд" на Нетаняху, призовавайки за незабавно освобождаване на всички заложници в Газа.

Около 50 заложници все още се държат от палестинската войнствена групировка Хамас на територията, като се смята, че около 20 от тях са все още живи.

Междувременно изявление на "Хамас" от днес гласи, че казаното от Нетаняху, че Израел възнамерява да поеме военен контрол над цялата ивица Газа, представлява "удар" по преговорите за прекратяване на огъня в Газа, предаде Ройтерс.

Плановете на Нетаняху за разширяване на израелската офанзива в Газа показват, че неговата цел е да пожертва заложниците от Израел, за да обслужи личните си интереси, добави "Хамас" в изявлението си.

В същото време израелските военни са издали призив за евакуация на два квартала в град Газа, информира ДПА.

Говорител на военните призова жителите на кварталите "Дарадж" и "Туфа" в стария град незабавно да се отправят на юг към хуманитарната зона в Ал Мауаси.

"ЦАХАЛ продължава да действа във всеки район, в който се извършва терористична дейност или откъдето се стреля срещу Израел", съобщи говорителят на арабски език в "Екс". "Ако все още не сте се евакуирали, за ваша безопасност незабавно се евакуирайте на юг към зоната Ал Мауаси", се допълва в изявлението.