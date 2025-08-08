Подробно търсене

ООН е "категорично против всякакво ескалиране" на войната в Газа, заяви говорител на световната организация

Светослав Танчев
Заместник-говорителят на ООН Фархан Хак (вляво) участва в пресконференция и видеоконферентна връзка с други представители на световната организация в нейното седалище в Ню Йорк. Снимка: AP/Mary Altaffer
Ню Йорк,  
08.08.2025 03:27
 (БТА)
ООН се противопоставя категорично на разширяването на израелската офанзива в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на изявление снощи на заместник-говорителя на световната организация Фархан Хак в Ню Йорк.

"Категорично сме против всякакво ескалиране на конфликта", заяви Хак. "Той вече е изключително разрушителен", добави заместник-говорителят на ООН.

По думите на Хак конфликтът вече е причинил "повече от 60 000 жертви" в продължаващите почти две години сражения.

"Има вероятност от огромни човешки страдания, включително потенциално гладуване, което може да се влоши, ако конфликтът се усложни", добави говорителят.

Коментарите му бяха направени в момент, когато израелският кабинет за сигурност се събра, за да обсъди по-нататъшни стъпки във войната в ивицата Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за пълно превземане на ивицата Газа въпреки съпротивата на военните лидери, които се опасяват, че ескалацията на сраженията може да застраши живота на останалите в плен заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас".

/СХТ/

07.08.2025 22:20

Нетаняху е изправен пред опозиция по отношение на плана за повторна окупация на Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи днес, че за да унищожи "Хамас", Израел възнамерява да поеме пълен контрол над ивицата Газа и евентуално да прехвърли администрацията на анклава на приятелски арабски сили, съобщи Асошиейтед прес. Той каза
07.08.2025 21:51

Протести се състояха в цял Израел срещу разширяването на бойните действия в Газа

Протести срещу планираното от правителството разширяване на бойните действия в ивицата Газа се състояха в цял Израел, докато на този фон кабинетът по сигурността на страната се събира, за да вземе решение за следващите стъпки в продължаващия вече 22
07.08.2025 20:17

Нетаняху изглежда потвърди плана за пълно превземане на Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху изглежда потвърди, че Израел иска да поеме контрола над цялата ивица Газа преди ключова среща на кабинета по сигурността на страната, съобщиха Ройтерс и ДПА. В интервю за американската телевизия "Фокс Нюз" Нетаняху посочи,
07.08.2025 14:14

Израелската армия смята, че ще ѝ трябват шест месеца, за да завладее цяла Газа, според израелски медии

На израелската армия ще са ѝ необходими шест месеца, за да поеме контрола върху цялата ивица Газа, пишат израелски медии преди очакваното днес решение на кабинета по сигурността за по-нататъшните действия на тази палестинска територия, предаде ДПА.

