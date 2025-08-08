ООН е "категорично против всякакво ескалиране" на войната в Газа, заяви говорител на световната организация

ООН се противопоставя категорично на разширяването на израелската офанзива в ивицата Газа, предаде ДПА, като се позова на изявление снощи на заместник-говорителя на световната организация Фархан Хак в Ню Йорк.

"Категорично сме против всякакво ескалиране на конфликта", заяви Хак. "Той вече е изключително разрушителен", добави заместник-говорителят на ООН.

По думите на Хак конфликтът вече е причинил "повече от 60 000 жертви" в продължаващите почти две години сражения.

"Има вероятност от огромни човешки страдания, включително потенциално гладуване, което може да се влоши, ако конфликтът се усложни", добави говорителят.

Коментарите му бяха направени в момент, когато израелският кабинет за сигурност се събра, за да обсъди по-нататъшни стъпки във войната в ивицата Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за пълно превземане на ивицата Газа въпреки съпротивата на военните лидери, които се опасяват, че ескалацията на сраженията може да застраши живота на останалите в плен заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас".