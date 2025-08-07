Подробно търсене

Израелската армия смята, че ще ѝ трябват шест месеца, за да завладее цяла Газа, според израелски медии

Николай Велев
Израелската армия смята, че ще ѝ трябват шест месеца, за да завладее цяла Газа, според израелски медии
Израелската армия смята, че ще ѝ трябват шест месеца, за да завладее цяла Газа, според израелски медии
Израелски войници наблюдават северната част на ивицата Газа от територията на Южен Израел, 30 юли 2025 г. Снимка: АП/Охад Цвигенберг
Тел Авив ,  
07.08.2025 14:14
 (БТА)
Етикети

На израелската армия ще са ѝ необходими шест месеца, за да поеме контрола върху цялата ивица Газа, пишат израелски медии преди очакваното днес решение на кабинета по сигурността за по-нататъшните действия на тази палестинска територия, предаде ДПА. 

Смята се, че в момента Израел контролира 75% от територията на опустошената крайбрежна ивица, в която живеят около 2 милиона души. След провала на преговорите за спиране на огъня и освобождаване на останалите заложници, държани от палестинската ислямистка групировка "Хамас", израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята за превземане на цяла Газа. Военното командване и опозицията обаче се противопоставиха на подобен ход, обобщава ДПА. 

Завладяването на град Газа и на районите в централната част на ивицата, където са настанени бежанци, може да доведе до тежки загуби за израелската армия, застрашаване живота на заложниците и влошаване на и без това отчайващата ситуация, в която се намира палестинското цивилно население, казват критиците на Нетаняху. 

Началникът на Генералния щаб на израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) Еял Замир подкрепя алтернативен подход, включващ блокади на неокупираните до момента зони, съчетани с щурмове и въздушни удари по останалите бойци на групировките "Хамас" и "Ислямски джихад". 

Все още не е ясно дали израелският кабинет по сигурността ще вземе окончателното решение по въпроса тази вечер. Не е сигурно и дали пълното завземане на Газа ще бъде последвано от изпълняването на исканията на крайнодесните министри за прогонване на палестинското население и презаселване на района, отбелязва ДПА.

 

/НС/

Свързани новини

07.08.2025 12:54

Плановете за цялостна окупация на Газа изправиха израелските военни и общественост срещу правителството на Нетаняху

Израелското правителство днес ще гласува плановете си за окупация на цялата ивица Газа на фона на буксуващите преговори за прекратяване на огъня с "Хамас" и влошаващата се криза с глада в обсадения палестински анклав.
06.08.2025 18:11

Здравните власти на ивицата Газа съобщиха, че най-малко 38 палестинци са били убити миналата нощ и днес, докато са чакали за хуманитарна помощ

Най-малко 38 палестинци в ивицата Газа бяха убити тази нощ и днес, докато чакат да получат хуманитарна помощ от конвои на ООН и обекти, управлявани от американска организация, заявиха здравните власти на Газа, цитирани от Асошиейтед прес.Израелските сили заявиха, че техни войници са произвели предупредителни изстрели, след като множество хора започнало да се приближава до тях.
06.08.2025 04:21

Израел напълно ще победи "Хамас" в ивицата Газа, заяви Нетаняху

Израел "напълно ще победи "Хамас" в ивицата Газа, за да гарантира освобождаването на заложниците, заяви снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес, след среща със служители по сигурността, на която бе обсъдена следващата фаза във войната.
06.08.2025 02:11

ООН предупреди за "катастрофални последици", ако Израел разшири военнната операция в ивицата Газа

Високопоставен представител на ООН днес предупреди, че разширяването на израелската военна операция в ивицата Газа ще има "катастрофални последици", на фона на публикации в израелската преса за плановете за окупиране на цялата палестинска територия, предаде Франс прес.
05.08.2025 21:43

ТПС: Разривът между израелското правителство и военните се задълбочава заради евентуална повторна окупация на Газа

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес отправи остро послание до висшия командир на армията, за да подчертае, че тя трябва да следва правителствената политика, предава израелската новинарска агенция ТПС.
05.08.2025 18:20

АП: Нетаняху намекна, че е възможно разширяване на военната операция на Израел в Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху намекна днес, че е възможно разширяване на военната операция на Израел в ивицата Газа, въпреки че бивши военни командири и ръководители на разузнаването призовават за край на войната в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.
05.08.2025 15:12

Израелският министър на отбраната заяви, че Израел трябва да предприеме "всички необходими действия", за да победи "Хамас"

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви днес, че Израел трябва да предприеме "всички необходими действия", за да победи радикалната палестинска групировка "Хамас" във войната в ивицата Газа, предаде Франс прес. Кац добави, че "ще

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:36 на 07.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация