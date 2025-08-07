Британската армия ще плаща на частна американска авиокомпания, за да ѝ осигурява разузнавателни данни от ивицата Газа

Британската армия сключи договор с частна американска авиокомпания, която да извършва полети над ивицата Газа и да ѝ предоставя разузнавателна информация за Израел поради липса на налични самолети на Кралските военновъздушни сили, предаде Франс прес, като се позова на публикация във в. "Таймс".

През последните месеци британското правителство призна, че провежда наблюдателни и разузнавателни мисии в Газа "с единствената цел да помогне за спасяването на израелските заложници", отвлечени от "Хамас" след безпрецедентната атака на 7 октомври 2023 г.

Според в. "Таймс", който цитира представител на британското Министерство на отбраната, разузнавателният самолет "Шадоу Ар 1" (Shadow R1) вече не е наличен за мисиите в Газа, затова за разузнавателната си мисия армията ще използва услугите на частната американска компания "Стрейт Флайт Невада" (Straight Flight Nevada).

Един от тези полети е засечен чрез сайт за проследяване на въздушния трафик на 28 юли и според експерти, цитирани от вестника, неговият първи полет от британската военна база в Акротири на остров Кипър е бил извършен на 20 юли.

Министерството на отбраната днес потвърди пред АФП, че над палестинската територия се извършват полети за наблюдение, но само за целите на откриване на местоположението на заложниците, без да уточни кой изпълнява тези полети.

Според в. "Таймс" договорът с частна американска компания е предизвикал недоволство в британската армия.

Говорителката по отбраната на либералната партия "Либерални демократи" Хелън Макгуайър написа в социалната платформа "Екс", че са "възникнали опасения" за разузнавателните способности на армията. Тя призова правителството в Лондон да "изясни мерките, предприети за гарантиране Израел да не може да използва разузнавателни данни от Великобритания, за да извършва военни операции в ивицата Газа".

На въпрос в парламента през март за полетите, осъществявани от Кралските военновъздушни сили, държавният министър, отговарящ за въоръжените сили на Обединеното кралство - Люк Полард, увери, че "може да бъде разкривана само информация, засягаща спасяването на заложници". Тя ще бъде споделяна, "ако сме сигурни, че ще бъде използвана в съответствие с международното хуманитарно право", подчерта той.