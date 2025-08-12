Подробно търсене

Ново напрежение между началника на израелската армия и министъра на отбраната

Атанаси Петров
Израелският министър на отбраната Израел Кац. Снимка: АП/Bebeto Matthews
Йерусалим,  
12.08.2025 13:58
 (БТА)
Израелският министър на отбраната Израел Кац призова началника на Генералния щаб на армията да се съобразява с решенията на правителството относно назначенията на висши офицери. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между армията и изпълнителната власт преди обявената нова военна офанзива в ивицата Газа, съобщава Франс прес.

„Обсъжданията, проведени от началника на Генералния щаб Еял Замир относно назначенията във военната йерархия, са се състояли без координация и предварително съгласие от министъра на отбраната“, се посочва в изявление на израелското военно министерство. В него се подчертава още, че министър Кац „няма намерение да обсъжда или одобрява тези назначения“.

Генерал-лейтенант Замир отговори малко по-късно с изявление от името на армията, в което заяви, че „единствено той има правомощията да назначава офицери от ранг полковник нагоре“. „Решенията за назначенията се вземат от началника на Генералния щаб и впоследствие се представят за одобрение от министъра“, се посочва в съобщението.

От около две седмици има напрежение между началника на Генералния щаб и правителството на премиера Бенямин Нетаняху по повод продължаващите военни операции в ивицата Газа. Според израелски медии, цитирани от АФП, генерал Замир се е противопоставил на приетия в петък план за превземане на град Газа – район, който все още е извън контрола на израелската армия, въпреки че около 75% от територията на анклава вече е под неин контрол.

Генерал Еял Замир заяви миналата седмица, че ще продължи да изразява позицията си „без страх“ и по „професионален начин“. В отговор на това, министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че във всички случаи началникът на Генералния щаб трябва „решително да изпълнява“ политическите решения на правителството.

/ГГ/

Свързани новини

07.08.2025 20:17

Нетаняху изглежда потвърди плана за пълно превземане на Газа

Премиерът Бенямин Нетаняху изглежда потвърди, че Израел иска да поеме контрола над цялата ивица Газа преди ключова среща на кабинета по сигурността на страната, съобщиха Ройтерс и ДПА. В интервю за американската телевизия "Фокс Нюз" Нетаняху посочи,
07.08.2025 16:13

Началникът на израелската армия заяви, че ще продължи да се изказва "без страх"

Началникът на Генералния щаб на Израелските сили за отбрана генерал-лейтенант Еял Замир каза, че ще продължи да се изказва "без страх (и) професионално", предаде Франс прес, като цитира изявление, публикувано от армията няколко часа преди решаваща среща за продължаването на войната в ивицата Газа.
07.08.2025 14:14

Израелската армия смята, че ще ѝ трябват шест месеца, за да завладее цяла Газа, според израелски медии

На израелската армия ще са ѝ необходими шест месеца, за да поеме контрола върху цялата ивица Газа, пишат израелски медии преди очакваното днес решение на кабинета по сигурността за по-нататъшните действия на тази палестинска територия, предаде ДПА.

