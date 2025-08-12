Ново напрежение между началника на израелската армия и министъра на отбраната

Израелският министър на отбраната Израел Кац призова началника на Генералния щаб на армията да се съобразява с решенията на правителството относно назначенията на висши офицери. Това се случва на фона на нарастващото напрежение между армията и изпълнителната власт преди обявената нова военна офанзива в ивицата Газа, съобщава Франс прес.

„Обсъжданията, проведени от началника на Генералния щаб Еял Замир относно назначенията във военната йерархия, са се състояли без координация и предварително съгласие от министъра на отбраната“, се посочва в изявление на израелското военно министерство. В него се подчертава още, че министър Кац „няма намерение да обсъжда или одобрява тези назначения“.

Генерал-лейтенант Замир отговори малко по-късно с изявление от името на армията, в което заяви, че „единствено той има правомощията да назначава офицери от ранг полковник нагоре“. „Решенията за назначенията се вземат от началника на Генералния щаб и впоследствие се представят за одобрение от министъра“, се посочва в съобщението.

От около две седмици има напрежение между началника на Генералния щаб и правителството на премиера Бенямин Нетаняху по повод продължаващите военни операции в ивицата Газа. Според израелски медии, цитирани от АФП, генерал Замир се е противопоставил на приетия в петък план за превземане на град Газа – район, който все още е извън контрола на израелската армия, въпреки че около 75% от територията на анклава вече е под неин контрол.

Генерал Еял Замир заяви миналата седмица, че ще продължи да изразява позицията си „без страх“ и по „професионален начин“. В отговор на това, министърът на отбраната Израел Кац подчерта, че във всички случаи началникът на Генералния щаб трябва „решително да изпълнява“ политическите решения на правителството.