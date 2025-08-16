Подробно търсене

Николай Велев
Израелската армия заяви, че се готви да премести цивилните в южната част на ивицата Газа
Палестинци носят чували с брашно, взети от конвой с хуманитарна помощ по пътя към град Газа, северната част на ивицата Газа, Бейт Лахия, 1 август 2025 г. Снимка: АП/Джехад Алшрафи
Газа ,  
16.08.2025 21:49
 (БТА)

Израелската армия заяви, че ще предостави на жителите на ивицата Газа палатки и друго оборудване в рамките на подготовката за преместването на цивилните от зоните на бойни действия на "безопасни места" в южната част на палестинската територия, предаде Ройтерс.

Оборудването ще бъде прехвърлено през израелския граничен пункт "Керем Шалом" от ООН и други международни хуманитарни организации, след като бъде подложено на задълбочена проверка от служители на министерството на отбраната на Израел, заяви говорителят на израелската армия Авичай Адрае в социалната мрежа "Екс".

Миналата седмица Израел обяви, че планира нова офанзива, с която да поеме контрола върху северния град Газа. Планът на Израел за настъпление в най-големия град в крайбрежната ивица предизвика тревога сред международната общност. Превземането на града, в който живеят около един милион палестинци, усложнява усилията за прекратяване на огъня, коментира Ройтерс. Премиерът Бенямин Нетаняху продължава с плана си да превземе останалите две на "Хамас". По думите на Нетаняху Израел няма друг избор, освен да довърши започнатото и да разгроми "Хамас", понеже палестинската групировка отказва да сложи оръжие.

"Хамас" казва, че няма да се разоръжи, докато не бъде създадена независима палестинска държава.

Израел вече контролира около 75% от територията на ивицата Газа. Войната започна, след като през октомври 2023 г. ислямисти, водени от "Хамас", атакуваха Южен Израел. При атака бяха убити 1200 души и около 250 бяха взети за заложници, сочат данни на израелските власти. Смята се, че 20 от 50-те заложници, които остават в Газа, все още са живи.

В хода на офанзивата, която израелската армия предприе в отговор на атаката срещу Южен Израел, досега са убити около 61 000 палестинци, сочат данни министерството на здравеопазването в Газа. 

/НВ/

