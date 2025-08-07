Нетаняху е изправен пред опозиция по отношение на плана за повторна окупация на Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху посочи днес, че за да унищожи "Хамас", Израел възнамерява да поеме пълен контрол над ивицата Газа и евентуално да прехвърли администрацията на анклава на приятелски арабски сили, съобщи Асошиейтед прес.

Той каза това в интервю за Фокс Нюз, докато кабинетът по сигурността обсъждаше възможното разширяване на военната операция на Израел в Газа след провала на преговорите за прекратяване на огъня миналия месец.

Запитан в интервюто за Фокс Нюз дали Израел ще "поеме контрола над цялата ивица Газа", Нетаняху отговори: "Възнамеряваме, за да гарантираме нашата сигурност, да отстраним "Хамас" оттам, да дадем възможност на населението да бъде свободно."

Кабинетът по сигурността все пак ще трябва да одобри такова решение.

Подобна заповед за пълна реокупация на Газа за първи път, откакто Израел изтегли оттам войниците и заселниците си преди две десетилетия, би имала за цел да повиши сигурността на Израел, но е изпълнена с хуманитарни и дипломатически рискове, посочва АП.

"Не искаме да я задържим. Искаме да имаме периметър за сигурност", каза Нетаняху в интервюто. "Искаме да я предадем на арабските сили, които ще я управляват правилно, без да ни заплашват, и ще дадат на жителите на Газа добър живот.“

Междувременно вандали напръскаха с червена боя парижкия офис на израелската авиокомпания Eл Ал. От Eл Ал заявиха, че по време на вандалския акт, който е бил открит в четвъртък сутринта, офисите не са работели и никой не е пострадал.

По стъклените врати и стените на офиса на авиокомпанията са били напръскани с червена боя и думите "Авиокомпания Eл Ал – геноцид".

Министерството на външните работи на Израел оопредели това като антисемитска атака и призова френското правителство да гарантира безопасността на персонала и офисите на Eл Ал, както и да изправи извършителите пред съда.

Междувременно стана известно, че Индонезия, най-многолюдната мюсюлманска държава в света, подготвя Галанг, необитаем остров в северозападната част на страната, за лечението на около 1000 ранени от ивицата Газа, отбеляза АП.

Съобщението беше направено от индонезийския външен министър Сугионо, който подобно на други индонезийци използва само едно име. Президентът на Индонезия за първи път обяви през април план за временно настаняване и лечение на ранени палестинци, особено на жени и деца. Висшите духовници в страната разкритикуваха плана поради липсата на гаранции, че евакуираните жители на Газа ще могат да се върнат у дома, нещо, което според тях ще допринесе за обезлюдяването на Газа.

Близо 25 роднини на заложници, държани в Газа, днес отплаваха от южната част на Израел към морската граница с Газа, където излъчиха протестни послания от високоговорители.

Семействата осъдиха съобщените планове на Нетаняху за разширяване на военните операции. Йехуда Коен, баща на Нимрод Коен, израелски войник, държан като заложник в Газа, заяви от лодката, че Нетаняху удължава войната, за да удовлетвори екстремистите в своето правителство и да предотврати неговия разпад. "Нетаняху работи само за себе си", каза той и помоли международната общност да окаже натиск върху Нетаняху да спре войната и да спаси сина му.

Водените от "Хамас" бойци убиха около 1200 души, предимно цивилни, и отвлякоха 251 души при нападението на 7 октомври 2023 г., което разпали войната. Те все още държат 50 заложници, като се смята, че около 20 от тях са живи. По данни на Министерството на здравеопазването на Газа ответната военна офанзива на Израел е отнела живота на повече от 61 000 палестинци.