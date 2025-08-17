Подробно търсене

Протестите за прекратяване на войната в Газа укрепват позицията на "Хамас", заяви Нетаняху

Атанаси Петров
Израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP
Йерусалим,  
17.08.2025 14:58
 (БТА)
Протестите в Израел с искания за прекратяване на войната в ивицата Газа и освобождаване на заложниците чрез преговори укрепват позицията на "Хамас", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.

"Тези, които днес призовават за прекратяване на войната без поражение на "Хамас", не само укрепват позицията на "Хамас" и отдалечават освобождаването на нашите заложници, но и гарантират, че ужасите от 7 октомври 2023 г. ще се повтарят отново и отново и че ще трябва да се борим в една безкрайна война“, заяви Нетаняху по време на среща на правителството.

Хиляди хора излязоха днес по улиците в Израел, за да поискат споразумение за прекратяване на огъня, което да гарантира освобождаването на заложниците, отвлечени по време на атаката на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. на израелска територия, която предизвика войната в Ивицата Газа.

Демонстранти се събраха на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по основни магистрали, където бяха обстрелвани с водни оръдия заради блокадите на пътища – включително и на една от главните магистрали, свързваща Тел Авив с Йерусалим. Някои ресторанти и театри бяха затворени в знак на солидарност, предаде Асошиейтед прес.

Израелската полиция съобщи, че е арестувала 32 души по време на националната демонстрация.

