Подробно търсене

ТПС: Жената от Газа, починала в Италия, е страдала от левкемия, а не от недохранване

Петя Димитрова
ТПС: Жената от Газа, починала в Италия, е страдала от левкемия, а не от недохранване
ТПС: Жената от Газа, починала в Италия, е страдала от левкемия, а не от недохранване
Пазарът Ал Сахаба в град Газа, юли 2025 г. Снимка: ТПС
Йерусалим,  
17.08.2025 22:46
 (БТА)
Етикети

Марах Зохри, 20-годишната жена от Газа, за която беше съобщено, че е починала от остро недохранване в Италия, всъщност е починала от левкемия, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

„Италианските власти се свързаха с Израел с молба за евакуация на Марах „заради заболяването ѝ“ и Израел я одобри. Имаше възможност и за по-ранна евакуация (на Марах), тъй като Израел беше предложил няколко възможни дати за прехвърлянето“, написа в „Екс“ Израелската военна агенция за координиране на правителствените действия в териториите (COGAT).

„Израел съдейства за медицинското прехвърляне на пациенти, с акцент върху децата, и насърчава страните по целия свят да отправят такива искания, докато „Хамас“ продължава цинично да ги експлоатира за своите изкривени цели“, написа още военната агенция.

COGAT е подразделение на израелските отбранителни сили, което координира гражданските въпроси в Юдея, Самария и Газа.

Към публикацията в „Екс“ беше прикачена и снимка на документ от болницата „Насер“ в Хан Юнис, потвърждаващ заболяването на Зохри.

Зохри пристигна в университетската болница в Пиза късно в сряда и почина в петък. Международни медии съобщиха, че тя е починала от общо недохранване.

В скорошен доклад на COGAT е отбелязано, че контролираните от „Хамас“ здравни власти са предоставили „пристрастни и подвеждащи“ данни за недохранването, като в някои случаи са приписвали причината за смъртта на хора с тежки предшестващи заболявания на глада.

„Хамас“ цинично използва потресаващи изображения и злоупотребява с тях за целите на кампания за повишаване на осведомеността“, заяви COGAT, наричайки докладите „неверни“ и „инструмент за натиск“ с цел международното обществено мнение да се настрои срещу Израел.

Специален доклад на ТПС от юли установи, че по данни на ООН, 85% от помощта, постъпила в ивицата Газа с камиони от 19 май насам, е била открадната. Разследването установи, че комбинацията от хора, възползващи се от спекулата на черния пазар, и инфлацията е направила голяма част от помощта на пазарите в Газа недостъпна за повечето палестинци.

При атаките на „Хамас“ срещу израелски селища в близост до границата с Газа на 7 октомври 2023 г. бяха убити около 1200 души, а 252 израелци и чуждестранни граждани бяха взети за заложници. В анклава все още се държат 50 заложници, като за около 30 от тях се смята, че са мъртви.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/АМ/

Свързани новини

17.08.2025 14:58

Протестите за прекратяване на войната в Газа укрепват позицията на "Хамас", заяви Нетаняху

Протестите в Израел с искания за прекратяване на войната в ивицата Газа и освобождаване на заложниците чрез преговори укрепват позицията на "Хамас", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
16.08.2025 17:19

Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха при израелски удари в ивицата Газа, заявиха местните власти

Още 22-ма палестинци, сред които и деца, загинаха по време на поредната израелска офанзива в ивицата Газа, съобщи днес службата за гражданска отбрана на анклава, контролирана от "Хамас", предаде агенция Франс прес.
14.08.2025 19:24

Гражданската отбрана на Газа съобщи за 17 убити при израелски удари в анклава

Службата за гражданска отбрана на Газа съобщи днес за 17 убити палестинци при израелски удари в анклава и за продължаващи интензивни атаки на израелската армия срещу град Газа, предаде Франс прес.
12.08.2025 16:11

Израелска служба уверява, че в Газа няма "масов глад", въпреки твърденията на "Хамас"

Служба, подчинена на израелското министерство на отбраната, публикува днес нов доклад, в който се твърди, че "няма признаци за широко разпространен глад" в ивицата Газа, където ООН от седмици предупреждава за риск от "масови случаи на гладна смърт", предаде Франс прес.
07.08.2025 17:40

В Газа се наблюдава най-големият брой случаи на остро недохранване на месечна база, съобщава СЗО

Рекорден брой случаи на остро недохранване на месечна база беше регистриран при децата в ивицата Газа. Смъртността, породена от глад, също се увеличава. Това съобщи днес генералният директор на СЗО Тедрос Адананом Гебрейесус, цитиран от
03.08.2025 15:45

До 300 деца от Газа могат да бъдат евакуирани и да получат медицинска помощ във Великобритания

До 300 деца от Газа може да бъдат евакуирани и да получат медицинска помощ във Великобритания, предадоха Пи Ей Мидия/ДПА, цитирайки британска медия. Очаква се подробности относно тези планове да бъдат огласени в следващите няколко седмици. Всяко дете ще бъде придружавано от родител или настойник, а при необходимост и от негови братя и сестри. Британското министерство на вътрешните работи ще извърши биометрични проверки и проверки за сигурност преди пътуването, съобщи в. "Сънди таймс".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:24 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация