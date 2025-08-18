Подробно търсене

Десетки хиляди израелци излязоха на протести вчера с искане за освобождаване на заложниците

Алексей Маргоевски
Десетки хиляди израелци излязоха на протести вчера с искане за освобождаване на заложниците
Десетки хиляди израелци излязоха на протести вчера с искане за освобождаване на заложниците
Многохиляден протест с искане за освобождаване на заложниците в Газа и спиране на военната офанзива в анклава в Тел Авив, 17 август 2025 г. Снимка: AP/Ohad Zwigenberg
Тел Авив,  
18.08.2025 02:44
 (БТА)
Етикети

Израелски демонстранти, настояващи за сключване на сделка за освобождаване на заложниците в Газа, се опитаха вчера да блокират цял Израел в рамките на една от най-големите вълни от протести от началото на продължаващата 22 месеца война в палестинския анклав, предаде Асошиейтед прес.

Според организаторите, които представляват семействата на заложниците, в протестите са се включили десетки хиляди хора в цялата страна.

В Израел нараства недоволството от плановете на правителството за нова военна офанзива в едни от най-гъстонаселените райони на ивицата Газа. Много израелци се опасяват, че това може да застраши останалите живи заложници. Смята се, че от общо 50 заложници в Газа, 20 са все още живи, посочва АП.

"Живеем между терористична организация, която държи в плен децата ни и правителство, което отказва да ги освободи по политически причини", каза Йехуда Коен, чийто син Нимрод е заложник в Газа.

Дори някои бивши ръководители на израелската армия и разузнавателни служби вече призовават за сделка за слагане на край на войната.

Протестиращите се събраха вчера на десетки места в цял Израел, включително пред домовете на политици, военни щабове и по главните магистрали. Те блокираха пътища и запалиха огньове. Някои ресторанти и театри затвориха врати в знак на солидарност с протестиращите. Израелската полиция арестува 38 души.

Краят на войната обаче не изглежда близо. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е подложен на натиск от различни лагери е се опитва да балансира, включително да предпази от разпадане управляващата коалиция, отбелязва АП.

/АМ/

Свързани новини

17.08.2025 17:56

Израел прехвана изстреляна от Йемен ракета, сирени за въздушна тревога бяха задействани и в Тел Авив

Израел е прехванал ракета, изстреляна днес към неговата територия от Йемен, съобщиха израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) в канала си в приложението "Телеграм“, предаде ДПА.
17.08.2025 14:58

Протестите за прекратяване на войната в Газа укрепват позицията на "Хамас", заяви Нетаняху

Протестите в Израел с искания за прекратяване на войната в ивицата Газа и освобождаване на заложниците чрез преговори укрепват позицията на "Хамас", заяви днес израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Франс прес.
17.08.2025 14:17

"Хамас" отхвърли плана на Израел за преместване на цивилни от зоните на бойни действия към южната част на Газа като "нова вълна от геноцид"

Палестинската групировка "Хамас" заяви, че израелският план за преместване на цивилните от зоните на бойни действия към южната част на ивицата Газа представлява "нова вълна от геноцид и разселване" на стотици хиляди жители на района.
17.08.2025 13:00

На протестите в Израел тази сутрин бяха арестувани 32-ма демонстранти, съобщи израелската полиция

Израелската полиция съобщи, че днес е арестувала 32-ма демонстранти на протестите с искания за освобождаване на заложниците, задържани от палестинското ислямистко движение "Хамас", почти две години след отвличането им, и за прекратяване на войната в ивицата Газа, съобщи агенция Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:25 на 18.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация