Палестинската групировка "Ислямски джихад" изстреля ракети срещу израелски градове по границата

Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове по границата, предаде ДПА.

Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана.

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА.