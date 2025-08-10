Подробно търсене

Палестинската групировка "Ислямски джихад" изстреля ракети срещу израелски градове по границата

Анелия Пенкова
Израелски войници близо до Нахал Оз (AP Photo/Tsafrir Abayov)
Тел Авив,  
10.08.2025 19:16
 (БТА)
Бойци от палестинската групировка "Ислямски джихад" атакуваха днес с ракети израелски градове по границата, предаде ДПА. 

Групировката каза в изявление, че военното ѝ подразделение – Бригадите "Ал Кудс", е изстреляло ракети по кибуца Нахал Оз и кибуца Саад.

По-рано израелската армия съобщи, че две ракети са били изстреляни срещу Израел, вероятно от ивицата Газа. Армията е опитала да ги прехване с помощта на системи за противовъздушна отбрана. 

Израелският новинарски сайт ynet съобщи, че едната ракета е била прехваната, а втората е поразила обор в кибуца Саад.

От началото на войната в Газа преди почти 2 години палестински бойци от ивицата са изстреляли хиляди ракети срещу Израел, но тези атаки се извършват все по-рядко, отбелязва ДПА.

/ВА/

Свързани новини

10.08.2025 17:33

Нетаняху заяви, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” срещу „Хамас“

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че Израел няма друг избор, освен да „довърши работата” и да победи „Хамас“, предвид отказа на палестинската групировка да сложи оръжие, предадоха световните агенции.
10.08.2025 15:32

Израелският министър на отбраната Кац заяви, че армията ще остане в бежанските лагери на Западния бряг

Израелските войски ще останат в части от Западния бряг, гъстонаселени с палестински бежанци, поне до края на годината, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от ДПА.
10.08.2025 14:00

Израелската армия съобщи, че два снаряда, изстреляни вероятно от територията на Газа, са пресекли границата с Израел

Израелската армия съобщи днес, че два снаряда, изстреляни "вероятно" от територията на ивицата Газа, са пресекли границата с Израел, предаде Ройтерс.
10.08.2025 12:59

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо, за да протестират срещу разширяването на войната в Газа

Израелски активисти нахлуха снощи в излъчвано на живо телевизионно предаване, за да протестират срещу разширяването на войната в Газа, предаде ДПА. По време на гласуване в риалитишоуто „Биг Брадър“ няколко младежи, облечени в бели тениски с надпис

Към 20:46 на 10.08.2025 Новините от днес

