Израелската армия съобщи, че два снаряда, изстреляни вероятно от територията на Газа, са пресекли границата с Израел

Симеон Томов
Разрушенията в ивицата Газа (08.08.2025 г.). Снимка: АП/ Leo Correa
Йерусалим ,  
10.08.2025 14:00
 (БТА)
Израелските въоръжени сили съобщиха днес, че два снаряда, "изстреляни вероятно" от територията на ивицата Газа, са пресекли границата с Израел, предаде Ройтерс. 

Били са направени опити за свалянето им, но резултатите от прехващането все още се анализират, съобщиха въоръжените сили. 

В петък кабинетът по сигурността на премиера Бенямин Нетаняху одобри планове за разширяване на военната операция и превземане на град Газа, най-големият градски център в опустошената от войната палестинска територия, вероятно с цел да се установи контрол над цялата крайбрежна зона. 

Войната в Газа беше предизвикана от терористичните атаки на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха около 1200 души, а над 250 бяха взети за заложници, припомня ДПА. При ответните масирани въздушни удари и наземно настъпление в ивицата Газа от страна на Израел загинаха повече от 61 000 души, според данни на здравните власти, контролирани от "Хамас". 

Международният натиск върху Нетаняху да сключи мирно споразумение се засилва на фона на нарастващата тревога от увеличаващия се брой на жертвите в Газа и широко разпространения глад.

