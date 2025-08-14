ИРНА: Иран отхвърля коментари на Нетаняху за „Велик Израел“

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви в отговор на изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху за „Велик Израел“, че западните медии редовно обвиняват всеки, който споменава „Велик Израел“, в антисемитизъм, предава иранската новинарска агенция ИРНА.

„Антисемитско ли е, ако самият Нетаняху го казва?“, написа Арагчи днес в своя акаунт в социалната мрежа „Екс“, като реакция на изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху, че има „историческа и духовна мисия“ и е „силно“ привързан към идеята за Велик Израел.

Израелският режим одобри план за окупация на град Газа, разположен в северната част на ивицата Газа, за да прикрие военни престъпления и да проправи пътя за експулсиране на палестинците.

Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи осъди плана на Нетаняху и го определи като явно нарушение на Устава на ООН и международното право.

Той добави, че признанието на израелския премиер, че се смята за носител на „историческа и духовна мисия“ да реализира зловещата идеология „От Нил до Ефрат“, разкрива фашистките намерения на политиците на този режим.

Техният план срещу териториалната цялост и националния суверенитет на съседните държави и стремежът им към господство над ислямските нации трябва да бъдат недвусмислено осъдени от Генералния секретар на ООН, Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК) и всички държави, като крещящо нарушение на принципите на Устава на ООН и императивните норми на международното право, отбеляза той.

Подчертавайки катастрофалната хуманитарна ситуация в Газа, произтичаща от масовото убийство на невинни палестинци и умишленото налагане на глад и жажда на нейното население, Багаи призова за спешни действия от страна на арабско-ислямските държави за предоставяне на незабавна хуманитарна помощ в Газа, подкрепа на правото на съпротива срещу окупацията и апартейда, прекратяване на продължаващия геноцид и подвеждане под отговорност на израелските военнопрестъпници.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)