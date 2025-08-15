Подробно търсене

УАМ: ОАЕ осъдиха изказване на Бенямин Нетаняху за "Велик Израел"

Изображение: УАМ
Абу Даби,  
15.08.2025 13:49
 (БТА)

Обединените арабски емирства осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно виждането за "Велик Израел", съобщи новинарската агенция на ОАЕ – WAM.

В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ категорично отхвърли тези провокативни коментари, които, според Емирствата, представляват явно нарушение на международното право и Устава на ООН.

ОАЕ подчертават, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за прекратяване на подстрекателските изявления и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от незабавно спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

/ДИ/

Свързани новини

14.08.2025 15:41

МЕНА: Египет осъди остро израелския план за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг

Египет осъди остро плановете на Израел за изграждане на 3400 жилища за еврейски заселници на Западния бряг около окупирания Източен Йерусалим, предаде египетската новинарска агенция МЕНА.
14.08.2025 14:58

ИРНА: Иран отхвърля коментари на Нетаняху за „Велик Израел“

Външният министър на Иран Абас Арагчи заяви в отговор на изказване на израелския премиер Бенямин Нетаняху за „Велик Израел“, че западните медии редовно обвиняват всеки, който споменава „Велик Израел“, в антисемитизъм, предава иранската новинарска агенция ИРНА.

