Отварят се големи празнини в германския бюджет без да се говори за повишаване на данъците, заяви Вероника Грим, член на "Съвета на мъдреците"

Малко преди да отбележи първите си 100 дни на власт, новото консервативно коалиционно правителство на Германия получи критична оценка от водещият икономическо експерт проф. Вероника Грим, предаде ДПА.

В интервю за медийната група "Функе" (Funke, собственик на издания като Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) и др.) Грим заяви, че въпреки известни признаци на стабилизация в икономическите нагласи, "правителството все още не е показало реални резултати".

Фридрих Мерц, който стана федерален канцлер с обещания за съживяване на най-голямата европейска икономика след двугодишен спад, ще направи 100 дни на поста в сряда.

Проф. Грим, която е член на германския Съвет на икономическите експерти, познат още като "Съвета на мъдреците" – консултативен орган, назначаван от германския президент – остро разкритикува кабинета за раздаване на "предизборни подаръци" под формата на пенсии, субсидии за дизелово гориво за земеделците и облекчения за туристическия сектор, без ясна дългосрочна стратегия.

"Германия най-сетне трябва да си напише домашното и да започне дълбоки реформи", подчерта проф. Грим. Според нея подобни политики отварят големи бюджетни празнини още преди да е започнал дебатът за евентуално повишаване на данъците.

Тя призова за намаляване на корпоративните данъци и облекчаване на административната тежест за бизнеса – включително на пазара на труда и жилищата, както и по отношение на климатичните и цифрови регулации.

"Германският бизнес е блокиран от истинска джунгла от правила", каза още Грим, цитирана от ДПА.