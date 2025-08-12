Подробно търсене

Доходността на 30-годишните германски държавни облигации достигна най-високо ниво от 2011 година

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Matthias Schrader
Франкфурт на Майн,  
12.08.2025 20:01
 (БТА)

Доходността на 30-годишните германски държавни облигации днес се повиши до най-високо ниво от 2011 г., заради очакванията сред инвеститорите за рязко увеличение на фискалните разходи на Германия, предаде Ройтерс.

Доходността на 30-годишните държавни облигации на Германия се повиши със 7 базисни пункта до 3,2898 процента. Това е най-голямата доходност за ценните книги от лятото на 2011 г.

Доходността по двугодишните германски облигации се повиши с 0,5 базисни пункта до 1,97 процента, докато доходността по 10-годишните германски облигации нарасна с 5 базисни пункта до 2,74 процента.

Разходите по заеми в еврозоната се задържаха на достигнатите нива през по-голямата част от днешната сесия, след като САЩ и Китай удължиха търговското примирие помежду си с още 90 дни, както и се очакваше от мнозина.

"Не виждам конкретна причина за ръста на доходността на германски държавни облигации днес, но този развой при дългосрочните ценни книжа не е изненадващ, като се имат предвид ниските обеми и по-широката икономическа обстановка", коментира Михиел Тукер, стратег по лихвените проценти в Ай Ен Джи (ING).

/ИЦ/

Към 20:14 на 12.08.2025 Новините от днес

